‘Önümüzdeki 20 yılı planladık’

MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, hakem dünyası olarak endüstriyel futbola ayak uydurmak için plan ve projelerinin hazır olduğunu söyledi. Yeni başkan,Altyapıya inersek daha hızlı yol alacağımıza ve daha güçlü gideceğimize inanıyoruz.Zaman zaman yükselen baskılar ve futbol paydaşlarının hedefinde olmamak için hem bireysel hem de grup olarak üzerimize düşen görev ve zorlukları eksiksiz yerine getirmemiz gerekmektedir" dedi.