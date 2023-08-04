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Giriş Tarihi: 4.8.2023

‘Önümüzdeki 20 yılı planladık’

‘Önümüzdeki 20 yılı planladık’
MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, hakem dünyası olarak endüstriyel futbola ayak uydurmak için plan ve projelerinin hazır olduğunu söyledi. Yeni başkan, "Cumhuriyetimizin 100. yılında 10 yıl, 20 yıl sonrasının planlamalarını yaparak hızla yol almaktayız. Altyapıya inersek daha hızlı yol alacağımıza ve daha güçlü gideceğimize inanıyoruz. UEFA çapında kendini kanıtlamış isimler bu çalışmaların içinde yer alacak. Zaman zaman yükselen baskılar ve futbol paydaşlarının hedefinde olmamak için hem bireysel hem de grup olarak üzerimize düşen görev ve zorlukları eksiksiz yerine getirmemiz gerekmektedir" dedi.

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‘Önümüzdeki 20 yılı planladık’
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