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Giriş Tarihi: 4.8.2023 15:42

Samsunspor’da Mohamed Ihattaren krizinin perde arkası ortaya çıktı!

DHA
Samsunspor’da Mohamed Ihattaren krizinin perde arkası ortaya çıktı!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Mohamed Ihattaren transferinde yaşanan krizin perde arkasını açıkladı. Yıldırım, “Krizin tek sebebi para” dedi.

Samsunspor, prensip anlaşmasına vardığı ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza atmak üzere kente getirdiği Hollandalı futbolcu Mohamed Ihattaren transferinden vazgeçtiğini dün kamuoyuna açıkladı. Samsunsporlu taraftarların karşılamak üzere havalimanına akın ettiği Ihattaren transferinde çıkan krizin detayları ortaya çıktı.

KABUL EDİLMEYEN İSTEKLER

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Samsun'da yerel medyaya verdiği açıklamada, Mohamed Ihattaren ile yaşanan krizin sebebinin paradan kaynaklanan kabul edilemez istekler olduğunu açıkladı. Mohamed Ihattaren'i imza atmak üzere Samsun'a davet ettiklerini belirten Başkan Yıldırım, "Fit değildi, form yakalamak ve forma giymek için zamana ihtiyacı vardı. Biz bunu bilerek iki ay boyunca düşük ücret alacak, devre sonuna kadar maç başı ücretle oynayacak şekilde teklif yaptık. Kabul etti. Samsun'da taraftarlar karşıladı ve mutlu oldu. Ancak sonra menajeri anlaşma şartları dışında taleplerde bulundu" dedi.

'TAMAMEN PARA MESELESİ'

Mohamed Ihattaren'in aynı zamanda kayınpederi olan menajerini kendilerini köşeye sıkıştırmakla suçlayan Başkan Yıldırım şunları söyledi:
"Menajeri bize, 'Anlaşılan koşullardan vazgeçtik, aylık para istiyoruz, sonraki satıştan yüksek pay istiyoruz' dedi. Kabul etmedim ve restini gördüm. 'Anlaştığımız şartlarda oynayacaksan imza atalım, kabul etmezsen gidersin' dedim. Kabul etmedi ve gitti. Tamamen para meselesi."

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Samsunspor’da Mohamed Ihattaren krizinin perde arkası ortaya çıktı!
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