Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Ljubljana maçının kadrosunu UEFA’ya bildirdi! 3 isim dahil edildi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynayacağı Olimpija Ljubljana maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Galatasaray'ın bildirdiği kadroda Mauro Icardi ve Wilfried Zaha da yer aldı.
Sarı-kırmızılılarda Gaziantep FK'den transfer edilen Günay Güvenç de yeni kadroda yer aldı.
Kerem Demirbay ise kadroda yer almadı.
GALATASARAY'IN BİLDİRDİĞİ KADRO
Kaleciler
Fernando Muslera
Günay Güvenç
Berk Balaban
Savunma
Leo Dubois
Angelino
Kaan Ayhan
Victor Nelsson
Emin Bayram
Abdülkerim Bardakcı
Kazımcan Karataş
Sacha Boey
Orta Saha
Fredrik Midtsjö
Berkan Kutlu
Sergio Oliveira
Lucas Torreira
Forvet
Kerem Aktürkoğlu
Mauro Icardi
Dries Mertens
Yunus Akgün
Wilfried Zaha
Nicolo Zaniolo
Halil Dervişoğlu
Barış Alper Yılmaz
Cedric Bakambu