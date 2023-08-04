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Giriş Tarihi: 4.8.2023 16:19

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Ljubljana maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi! 3 isim dahil edildi

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Ljubljana maçının kadrosunu UEFA’ya bildirdi! 3 isim dahil edildi

Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Sloven ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak olan Galatasaray, kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynayacağı Olimpija Ljubljana maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Galatasaray'ın bildirdiği kadroda Mauro Icardi ve Wilfried Zaha da yer aldı.

Sarı-kırmızılılarda Gaziantep FK'den transfer edilen Günay Güvenç de yeni kadroda yer aldı.

Kerem Demirbay ise kadroda yer almadı.

GALATASARAY'IN BİLDİRDİĞİ KADRO

Kaleciler

Fernando Muslera
Günay Güvenç
Berk Balaban

Savunma

Leo Dubois
Angelino
Kaan Ayhan
Victor Nelsson
Emin Bayram
Abdülkerim Bardakcı
Kazımcan Karataş
Sacha Boey

Orta Saha

Fredrik Midtsjö
Berkan Kutlu
Sergio Oliveira
Lucas Torreira

Forvet

Kerem Aktürkoğlu
Mauro Icardi
Dries Mertens
Yunus Akgün
Wilfried Zaha
Nicolo Zaniolo
Halil Dervişoğlu
Barış Alper Yılmaz
Cedric Bakambu

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Ljubljana maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi! 3 isim dahil edildi
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