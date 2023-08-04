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Giriş Tarihi: 4.8.2023

Ülke puanında İsvıçre’ye çok yaklaştık

UĞUR ÇEM
Ülke puanında İsvıçre’ye çok yaklaştık
Avrupa kupalarında ülkemizi temsil eden takımlar, haftayı yenilgisiz kapatarak yoluna tam gaz devam etti. G.Saray ve F.Bahçe'nin ardından dün de Beşiktaş ve Adana Demirspor'un galibiyetleriyle Türkiye, toplamda hanesine 1000 puan yazdırdı. Ülke katsayısında 28.350 puana yükselen Ay-Yıldızlılar'ın 12'nci sıralamadaki yerinde değişme olmadı. Ancak Basel'in, Avrupa'ya havlu atmasıyla 11'inclikte bulunan direkt rakibimiz İsviçre'den (28.475) 4 takım kaldı. Türkiye bu sezon ilk 10 içinde yer aldığı takdirde 2024-25'te Süper Lig şampiyonu, bir sonraki sezonda Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecek.

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Ülke puanında İsvıçre’ye çok yaklaştık
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