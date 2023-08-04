Ülke puanında İsvıçre’ye çok yaklaştık

kupalarında ülkemizi temsil eden takımlar, haftayı yenilgisiz kapatarak yoluna tam gaz devam etti. G.Saray ve F.Bahçe'nin ardından dün de Beşiktaş ve Adana Demirspor'un galibiyetleriyle Türkiye, toplamda hanesine 1000 puan yazdırdı. Ülke katsayısında 28.350 puana yükselen Ay-Yıldızlılar'ın 12'nci sıralamadaki yerinde değişme olmadı.Türkiye bu sezon ilk 10 içinde yer aldığı takdirde 2024-25'te Süper Lig şampiyonu, bir sonraki sezonda Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecek.