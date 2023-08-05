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Giriş Tarihi: 5.8.2023 10:25

Galatasaray'da Mertens tam motive!

Galatasaray’da Mertens tam motive!

Zalgiris ağlarına gelişine vuruşla gönderdiği jeneriklik golle Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunun kapısını açan Galatasaray'ın Belçikalı 10 numarası Dries Mertens, bu sezon için tam motive olmuş durumda.

Zalgiris ağlarına gelişine vuruşla gönderdiği jeneriklik golle Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunun kapısını açan Galatasaray'ın Belçikalı 10 numarası Dries Mertens, bu sezon için tam motive olmuş durumda. Daha önce yaptığı bir açıklamada, "Bu yıl, futbolcu olarak belki de son yılım" diyen 36 yaşındaki futbolcu, mutlaka Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Takım arkadaşlarına da bu hedefini söyleyen tecrübeli oyuncunun, "Önümüzdeki engelleri aşıp gruplara kalmalıyız. Galatasaray gibi bir takım Devler Arenası'nda olmalı" dediği öğrenildi.

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Galatasaray'da Mertens tam motive!
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