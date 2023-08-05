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Giriş Tarihi: 5.8.2023

Rüzgâr gibi başladık

UĞUR ÇEM
Rüzgâr gibi başladık

Temsilcilerimiz iki hafta içerisinde ülke puanına 1.750 puan yazdırdı. Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım için ilk 10’un önemli yer tuttuğu sıralamada Türkiye büyük bir yol aldı

Geçen sezondan bu yana Avrupa kupalarında yükselişini sürdüren Türkiye, bu tırmanışını bu yıla da yansıttı. Ülkemizi gururla temsil eden ekiplerimizden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ederken Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor UEFA Konferans Ligi'nde turları geçerek bir sonraki aşamaya adlarını yazdırdı. Takımlarımız, ilk hafta 750 puan alırken bu hafta ise fire vermeyerek 1000 tam puanı hanesine geçirdi. Sezon başladığından bu yana toplamda 1.750 katsayı kazanan Ay-Yıldızılar, 28.350'ye yükseldi. 12'nci sırada bulunan Türkiye, böylelikle önündeki İsviçre (28.475) ile farkı 0.125'e indirdi. Ayrıca İsviçre (Basel), Ukrayna (Vorskla Poltava) ve Sırbistan'da (Vojvodina) da 1'er kulübün Avrupa'ya havlu atması yolumuzu açtı. Türkiye, bu sezon ilk 10 içinde yer alırsa 2024-25'te Süper Lig şampiyonu bir sonraki yılda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak.



ELEMELERDEN 800 BİN EURO
BU sezon Avrupa'ya elemelerden katılım gösteren temsilcilerimiz, hem ülke puanına hem de kasalarına büyük katkı yaptı. Bu süreçte Fenerbahçe ve Beşiktaş en fazla puan alan takımlar oldu. 0.50 katsayı verimliliği sağlayan Kartal ve Kanarya'yı, 0.375'er ile Galatasaray ve Yukatel Adana Demirspor takip etti. Toplamda 800 bin Euro'yu (24 milyon TL) cebine koyan kulüplerimiz, takım başı 200'er bin Euro'yu kasalarına ekledi.

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