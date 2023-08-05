Rüzgâr gibi başladık

Geçen sezondan bu yana Avrupa kupalarında yükselişini sürdüren Türkiye, bu tırmanışını bu yıla da yansıttı. Ülkemizi gururla temsil eden ekiplerimizdenŞampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ederkenUEFA Konferans Ligi'nde turları geçerek bir sonraki aşamaya adlarını yazdırdı.Sezon başladığından bu yana toplamda 1.750 katsayı kazanan Ay-Yıldızılar, 28.350'ye yükseldi. 12'nci sırada bulunan Türkiye, böylelikle önündeki İsviçre (28.475) ile farkı 0.125'e indirdi. Ayrıcada 1'er kulübün Avrupa'ya havlu atması yolumuzu açtı. Türkiye, bu sezon ilk 10 içinde yer alırsaBU sezon Avrupa'ya elemelerden katılım gösteren temsilcilerimiz, hem ülke puanına hem de kasalarına büyük katkı yaptı. Bu süreçteveen fazla puan alan takımlar oldu. 0.50 katsayı verimliliği sağlayan Kartal ve Kanarya'yı,Toplamda 800 bin Euro'yu (24 milyon TL) cebine koyan kulüplerimiz,