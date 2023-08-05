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Giriş Tarihi: 5.8.2023 13:11

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'a Pepe'den müjdeli haber! Fesih görüşmeleri başladı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a Pepe’den müjdeli haber! Fesih görüşmeleri başladı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın bir süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Nicolas Pepe'den sevindiren haber geldi. Arsenal, başarılı futbolcunun sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladı.

Beşiktaş'ın sağ kanat için düşündüğü Nicolas Pepe'den siyah-beyazlılara güzel haber geldi.

Fransız basınından Foot Mercato; Arsenal'in, gelecek sezon planlamasında düşünmediği Nicolas Pepe'nin sözleşmesini feshetmek için oyuncu ve temsilcileri ile görüşmelerini sürdürdüğünü yazdı.

Haberde, İngiliz ekibinin 28 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun mukavelesindeki son sezona dair alacaklarını ödemeye razı olduğu da belirtildi.

Ayrıca bu transferi bedelsiz gerçekleştirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ın, Pepe ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedildi.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'a Pepe'den müjdeli haber! Fesih görüşmeleri başladı...
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