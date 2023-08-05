Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yoğun tempoya giriyor! 27 günde 8 maç...

Eylül ayındaki milli maç arasına kadar Galatasaray, iki kulvarda yoğun fikstürle boğuşacak. Sarı-kırmızılı takım, 27 gün içinde Avrupa kupaları ve Süper Lig'de 5'i deplasmanda tam 8 maç oynayacak.
Okan Buruk'un talebeleri, bu yorucu periyotta ilk sınavını Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda salı akşamı Slovenya'da Olimpija Ljubljana karşısında verecek.
Süper Lig'de açılışı Kayseri'de yaptıktan sonra Olimpija Ljubljana rövanşına çıkılacak. 19 Ağustos'taki rakip ise Trabzonspor. Avrupa kupalarındaki play-off turu haftasında ise Cimbom, ligde önce İstanbulspor, sonra Gaziantep FK'ya konuk olacak.