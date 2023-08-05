Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike! Rekor yağış sonrası ligler iptal edildi, stat değişikliği...

Slovenya, şiddetli yağışların neden olduğu selle mücadelesini sürdürüyor.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkenin kuzeyinde ve batısında meydana gelen sel felaketinde can kaybı yaşandı. Şiddetli yağışların vurduğu ülkede bir kadının Kamnik kasabasında, Hollanda uyruklu diğer 2 kişinin Kranj kenti yakınlarında dağlık bir bölgede ölü halde bulunduğu açıklandı. Polis Maja Adlesic 3 kişinin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Kamnik'teki ölüme sel neden olurken, Kranj kenti yakınlarındaki dağlık bölgedeki ölümlere yıldırım çarpması neden olmuş olabilir. Ölümlerin nedenleri araştırılıyor." dedi

TAHLİYE ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Sel nedeniyle yolların ve köprülerin kapandığı ülkede Slovenya Çevre Dairesi Hava Durumu uyarısını en yüksek seviyeye çıkardı. Şiddetli yağışların süreceğini ifade eden yetkililer nehirlerde taşkın yaşanma ihtimaline karşı vatandaşlara evde kalın çağrısı yaptı. Yetkililer ayrıca, Celje şehrinde yer alan Savinja Nehri kıyısındaki yaşayan binlerce kişinin tahliyesi için çalışmalara başladı.

REKOR YAĞIŞ

Slovenya yetkililerinin katıldığı dünkü ortak basın toplantısında konuşan Meteorolog Brane Gregorcic, ülkede en kötü senaryoların gerçekleştiğini ve beklenenin çok üzerinde bir yağışın 12 saatlik zaman diliminde yağdığını ifade etti. Gregorcic, Brnik Havaalanı meteoroloji istasyonunun, tarihte daha önce bu kadar çok yağış ölçülmediğini kaydederek en yoğun yağışların Julijce eteklerini, ardından Idrija bölgesini ve Gorenjska'yı geçerek Koroska ve Zgornja Savinjska'ya ulaştığını ifade etti.

NÜKLEER SANTRALDE 'ANORMAL DURUM' İLANI

Sava Nehri'nin su seviyesi aşırı yükselince nehrin hemen kıyısında bulunan Krsko Nükleer Enerji Santrali'nde dün akşam saatlerinde 'anormal' durum ilan edildi. Yapılan açıklamada Santral'in güvenli ve istikrarlı bir güçte çalıştığı ve ilerleyen saatlerde Sava Nehri'nin debisinin ve su seviyesinin düşmesinin beklendiği vurgulandı.

LJUBLJANA'YA 20 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Felaketin yoğun olarak yaşandığı Kamnik kasabasının Ljubljana'ya 20 kilometre uzaklıkta olması Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçı da akıllara getirdi.

LİGLER İPTAL EDİLDİ

Tahliye çalışmaları devam ederken sel felaketi sebebiyle Slovenya Ligi'nde bu hafta oynanacak tüm maçlar ertelendi.

GALATASARAY MAÇI OYNANACAK MI?

Normal şartlarda 8 Ağustos Salı günü Ljubljana'da oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu müsabakasıyla ilgili ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ZORUNLU DEĞİŞİKLİK OLABİLİR

Slovenya basınında yer alan iddialara göre; UEFA, ilk maçı İstanbul'da rövanşı ise LJUBLJANA'da oynatma yönünde karar alabilir.