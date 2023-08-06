En yaşlı ligden biri olmayı kabul etmiyorum

Avrupa'nın en genç milli takımlarından birine sahipken en yaşlı liglerinden biri olmak yanlış. Bu paradoksu değiştireceğiz
TFF olarak şeffaf ve adil bir yönetim tarzıyla Türk futboluna olan güveni inşa edeceğiz. Ligimizin marka değerini daha da artıracağız
Takımlarımız Avrupa kupalarına çok iyi bir başlangıç yaptı. Aldığımız her galibiyet ülke puanı için önemli... Üst sıralara çıkmalıyız
Trendyol Süper Lig'de sezonun başlamasına sayılı günler kala Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, SABAH Spor'u Riva'da ağırladı. Kulüplerin yıldız transferlerinden, çok eleştirilen hakemlere, altyapı çalışmalarından EURO 2032 adaylığımız ve Milli Takım'a kadar birçok konu hakkında sorularımızı yanıtlayan BaşkanBüyükekşi, şunları anlattı: Yeni sezon başlıyor.Futbol camiasına vermek istediğinizbir mesaj var mı? HER şeyden önce sakatlıkların olmadığı, fair-play çerçevesinde, üst düzey mücadelenin yaşandığı, statlarda kadın ve çocukların sayısının arttığı, rakibe saygı çerçevesinde, futbolun kalitesinin ve marka değerinin arttığı bir sezon dilerim. Avrupa'damücadele eden takımlarımızada başarılar dilerim.
ALTYAPI ZORUNLULUĞU GETİRDİK
Futbolda 'akademi' kurmaçalışmalarınız devam ediyor.Devrim niteliğinde kararlar aldınız.Belki de Türk futbolununkurtuluş reçetesi olacak. Bununilk meyvelerini ne zaman alırız?ÖNCELIKLE kulüplerinfinansal sürdürülebilirlikleriiçin "Futbol AltyapıAkademilerinde TürkiyeModeli" geliştirdik. Hollanda,Belçika, Almanya gibi ülkelerdeincelemeler yaptık.2023-24 sezonundan itibarende Trendyol Süper Lig kulüplerinealtyapı zorunluluğugetirdik. Bu kriterler, 1. Ligve alt liglerle de devam edecek.Double Pass, FIFA veUEFA ile yürüttüğü eğitimve denetleme çalışmalarıylakendini ispatlamış bir firma.6 kıtada 30 federasyona ve1500 kulübe denetleme, eğitimve danışmanlık veriyor.Bu deneyimlerini Türk futbolunungeleceği için de kullanacaklar.Kulüplerde futbolakademileri kurulacak. 6 ayboyunca antrenörlerin ücretiniTFF ödeyecek ve antrenörleriTFF denetleyecek.
YILDIZ TRANSFERLERİ ANLIYORUZ
Özellikle G.Saray veF.Bahçe mali açıdan büyüktransferler yaptılar. Sürekliekonomik dar boğazdan bahsedenbaşta 4 büyük kulübeve yaşanan transfer sürecinedair yorumunuz nedir?AVRUPA'DA mücadeleeden kulüplerimizin kaliteliyabancı oyuncularla kadrolarınıgüçlendirmelerinianlayışla karşılıyoruz. AmaAvrupa'nın en genç millitakımlarından birine sahipkenAvrupa'nın en yaşlı liglerindenbirine sahip olmamızıkabul etmiyoruz. Bunudeğiştirmemiz lazım. Bunusağlamak için TFF olarak 23yaş altındaki yabancı oyunculardanücret almayacağız.Altyapı Akademileri'ndeTürkiye Modeli projemizkritik öneme sahip. Büyükparalar harcayarak yapılantransferler uzun vadedekazanım sağlamıyor. Bununyerine kulüplerin altyapıyakaynak ayırması gerekiyor.Akademilerin yılda enaz 2 futbolcuyu, A takımavermesini bekliyoruz. MilliTakım'ın kalıcı başarısı dabu projeye bağlı.
TEKLİFİ İTALYA YAPTI!
2032 Avrupa Şampiyonasıiçin İtalya ile ortak başvuru yaptınız.Bu kararı neden aldınız?İTALYA ile birlikte 2032 AvrupaŞampiyonası'nı eşit şartlarda düzenlemekiçin başvurumuzu yaptık. Teklifİtalya'dan geldi. 2032'deki rakip ülkeİtalya ile bir müzakere yaptık ve 2032için ayrı ayrı adaylık başvurusu yapmakyerine ortak başvuru kararı aldık.Eğer UEFA bu çalışmamızı kabulederse herhangi bir şekilde başka birrakibimiz yok. Ülkemiz gibi İtalya dagerek futbolda gerek turizmde önemlibir ülke. Başvurunun Avrupa futboluve Türk futbolu için çok önemliolduğuna inanıyoruz. Türkiye içinbir milat olduğunu düşünüyoruz.Şampiyonanın oynanacağı şehirlerimüzakere etmek için 2026'ya kadarsüremiz var. Ortak yapacağımızadaylık başvurumuz UEFA tarafındankabul edilirse, EURO 2028 adaylığındançekileceğiz.
GENÇLER İÇİN SİSTEMİ YENİDEN TASARLADIK
Akademıden başlayarak genç oyuncuların mutlaka sisteme dahil edilmesini istiyoruz. Yeni sistemde 3. Lig ve 2. Lig'de 23 yaş altı oyuncu oynatma mecburiyeti getirdik. İnşallah Bölgesel Amatör Lig'de (BAL)de 22 yaş altı oyuncu oynatma mecburiyetigetireceğiz. 3 tane 22 yaş altı futbolcuyailk 45 dakikada sahada olma mecburiyetikoymayı planlıyoruz. 23 yaş bizim üst sınırımız, kulüpler 21 yaşında da 19 yaşında da 17 yaşında da futbolcu oynatabilirler. BAL'dan 3. Lig'e, 3'ten 2. Lig'e, 2'den 1.Lig'e, 1'den Süper Lig'e oyuncu geçişini birşekilde gerçekleştirmeliyiz.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ
MİLLİ Eğitim Bakanlığımız ile de okullardaki potansiyeli harekete geçirmek için bir proje geliştirdik. FutbolAntrenörlüğü eğitiminden geçireceğimizbeden eğitimi öğretmenlerimiz aracılığıylada tüm Türkiye'de yetenekli çocuklarımızaulaşıp onları kendilerine enyakın kulüplerimize ve Türk futbolunakazandırmak istiyoruz. Başkanlığımın ilk döneminde başlattığım ve Türk futbolunun kurtuluş reçetesi olan Altyapı Akademileri'nde Türkiye Modeli projemizin sürdürülebilir olması için yeniden başkanlığa aday oldum. Önümüzdekidönem en kritik işlerimizin başında bualtyapı projesinin uygulanması gelecek.
ÇAĞRI YAPIYORUM, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!
TRENDYOL ile 700 milyon TL'lik bir anlaşma yapıldı. İngiltere ve İspanya'nınardından en büyük isim sponsorluğuanlaşması. Sponsor ve yayın gelirlerini artırmak için marka değerini artırmalıyız. Federasyon olarak üzerimize düşeni yapacağız. Kulüplerimiz, taraftarlar ve medya da bu bilinçle hareket etmeli. TFF olarak şeffaf, adil, tarafsız yönetimle Türk futboluna olan güveni yeniden inşa edeceğiz. Ligin marka değerini artırmak istiyoruz. Bunun için projelerimizden "superlig.com" alt markamız için Türk futboluna doğrudan katkı sağlamak isteyenlerle görüşeceğiz. Bu vesileyle superlig.com markasına sponsor olmak isteyen markalara da Türk futboluna katkıda bulunma fırsatını kaçırmamaları çağrısını yapmış olayım.
SONUNA KADAR GİTMELİYİZ!
Avrupa kupalarında mücadele edentakımlarımız fırtına gibi esti. Neler söylersiniz?
GEÇTIĞIMIZ sezon kulüplerimizin topladığı puanlar ile ülkeler sıralamasında yeniden yükselişe geçtik. Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerimiz yeni sezona da çok iyi başladı. Kulüplerimizin aldığı her galibiyetin ülke puanımız için büyük önemi var. Ülkelerin puanları birbirine yakın. Bu nedenle her başarılı sonuç, bizi üst sıralara taşıyacak imkânı sağlıyor. Şimdi hedefimiz UEFA ülkeler sıralamasında ilk 10'a girmek. Takımlarımız inşallah Avrupa'da sonuna kadar gider.