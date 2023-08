En yaşlı ligden biri olmayı kabul etmiyorum

Avrupa'nın en genç milli takımlarından birine sahipken en yaşlı liglerinden biri olmak yanlış. Bu paradoksu değiştireceğizTFF olarak şeffaf ve adil bir yönetim tarzıyla Türk futboluna olan güveni inşa edeceğiz. Ligimizin marka değerini daha da artıracağızTakımlarımız Avrupa kupalarına çok iyi bir başlangıç yaptı. Aldığımız her galibiyet ülke puanı için önemli... Üst sıralara çıkmalıyızrendyol Süper Lig'de sezonun başlamasına sayılı günler kala Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi,'u Riva'da ağırladı. Kulüplerin yıldız transferlerinden, çok eleştirilen hakemlere, altyapı çalışmalarından EURO 2032 adaylığımız ve Milli Takım'a kadar birçok konu hakkında sorularımızı yanıtlayanHER şeyden önce sakatlıkların olmadığı, fair-play çerçevesinde, üst düzey mücadelenin yaşandığı, statlarda kadın ve çocukların sayısının arttığı, rakibe saygı çerçevesinde, futbolun kalitesinin ve marka değerinin arttığı bir sezon dilerim.ÖNCELIKLE kulüplerinfinansal sürdürülebilirlikleriiçingeliştirdik. Hollanda,Belçika, Almanya gibi ülkelerdeincelemeler yaptık.2023-24 sezonundan itibarende Trendyol Süper Lig kulüplerinealtyapı zorunluluğugetirdik. Bu kriterler, 1. Ligve alt liglerle de devam edecek.6 kıtada 30 federasyona ve1500 kulübe denetleme, eğitimve danışmanlık veriyor.Bu deneyimlerini Türk futbolunungeleceği için de kullanacaklar.ve antrenörleriTFF denetleyecek.AVRUPA'DA mücadeleeden kulüplerimizin kaliteliyabancı oyuncularla kadrolarınıgüçlendirmelerinianlayışla karşılıyoruz.Bunudeğiştirmemiz lazım. Bunusağlamak için TFF olarak 23yaş altındaki yabancı oyunculardanücret almayacağız.Büyükparalar harcayarak yapılantransferler uzun vadedekazanım sağlamıyor. Bununyerine kulüplerin altyapıyakaynak ayırması gerekiyor.İTALYA ile birlikte 2032 AvrupaŞampiyonası'nı eşit şartlarda düzenlemekiçin başvurumuzu yaptık.2032'deki rakip ülkeİtalya ile bir müzakere yaptık ve 2032için ayrı ayrı adaylık başvurusu yapmakyerine ortak başvuru kararı aldık.Ülkemiz gibi İtalya dagerek futbolda gerek turizmde önemlibir ülke. Başvurunun Avrupa futboluve Türk futbolu için çok önemliolduğuna inanıyoruz.Şampiyonanın oynanacağı şehirlerimüzakere etmek için 2026'ya kadarsüremiz var.Akademıden başlayarak genç oyuncuların mutlaka sisteme dahil edilmesini istiyoruz. Yeni sistemde 3. Lig ve 2. Lig'de 23 yaş altı oyuncu oynatma mecburiyeti getirdik.23 yaş bizim üst sınırımız, kulüpler 21 yaşında da 19 yaşında da 17 yaşında da futbolcu oynatabilirler.MİLLİ Eğitim Bakanlığımız ile de okullardaki potansiyeli harekete geçirmek için bir proje geliştirdik.Başkanlığımın ilk döneminde başlattığım ve Türk futbolunun kurtuluş reçetesi olan Altyapı Akademileri'nde Türkiye Modeli projemizin sürdürülebilir olması için yeniden başkanlığa aday oldum.TRENDYOL ile 700 milyon TL'lik bir anlaşma yapıldı.Sponsor ve yayın gelirlerini artırmak için marka değerini artırmalıyız. Federasyon olarak üzerimize düşeni yapacağız. Kulüplerimiz, taraftarlar ve medya da bu bilinçle hareket etmeli. TFF olarak şeffaf, adil, tarafsız yönetimle Türk futboluna olan güveni yeniden inşa edeceğiz. Ligin marka değerini artırmak istiyoruz. Bunun için projelerimizden "superlig.com" alt markamız için Türk futboluna doğrudan katkı sağlamak isteyenlerle görüşeceğiz. Bu vesileylemarkasına sponsor olmak isteyen markalara da Türk futboluna katkıda bulunma fırsatını kaçırmamaları çağrısını yapmış olayım.GEÇTIĞIMIZ sezon kulüplerimizin topladığı puanlar ile ülkeler sıralamasında yeniden yükselişe geçtik. Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerimiz yeni sezona da çok iyi başladı. Kulüplerimizin aldığı her galibiyetin ülke puanımız için büyük önemi var. Ülkelerin puanları birbirine yakın. Bu nedenle her başarılı sonuç, bizi üst sıralara taşıyacak imkânı sağlıyor. Şimdi hedefimiz UEFA ülkeler sıralamasında ilk 10'a girmek. Takımlarımız inşallah Avrupa'da sonuna kadar gider.