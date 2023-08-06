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Giriş Tarihi: 6.8.2023 12:33

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta transfer Ghezzal'a bağlı! Çalışmalar başladı...

SPOR SERVİSİ
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta transfer Ghezzal’a bağlı! Çalışmalar başladı...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Rachid Ghezzal'ın, ne zaman tam olarak hazır hale geleceği net değil. Beşiktaş, bu nedenle sağ kanatta direkt ilk 11’de oynayabilecek bir ismi kadrosuna katma planları yapıyor.

Geçen sezon ayak parmağından ameliyat olan ve uzun süre takımdan ayrı kalan Rachid Ghezzal'a teknik heyet 'yeni transfer' gözüyle bakıyordu. Ancak yıldız futbolcunun son sakatlığı büyük sıkıntıya neden oldu. Önümüzdeki hafta idmanlara başlayacak Ghezzal'ın ne zaman hazır hale geleceği ise belirsizliğini koruyor. Bu durum, şu ana kadar hücuma 11 oyuncusu olarak sadece Ante Rebic'i kadrosuna katan Beşiktaş'ın transfer stratejisini etkiledi.

NİCOLAS PEPE'YE YAKIN TAKİP

Ghezzal'la ilgili tüm olasılıkları düşünen siyah-beyazlılar, sağ kanat için birçok isimle görüşme halinde. Listenin üst sıralarında yer alan oyunculardan birisi olan Nicolas Pepe, Arsenal ile sözleşme fesih görüşmeleri yapıyor. 1 yıl daha anlaşması olan ve sezon başına 4.5 milyon Euro kazanan yıldız futbolcu, kontratının kalan bölümünü de alıp, İngiliz ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor. Beşiktaş, Pepe'ye 3 milyon Euro maaş ve bonus önermeyi planlıyor.

30 MAÇTA TAKIMI YALNIZ BIRAKTI

Rachid Ghezzal, geçen sezon sakatlığı sebebiyle 25 lig, 3 Türkiye Kupası maçı kaçırdı. Yeni sezonda ise adalesindeki problem nedeniyle Konferans Ligi'nde Tirana ile oynanan iki karşılaşmada da kadroda yer almadı. Toplamda 30 maçta takımını yalnız bıraktı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta transfer Ghezzal'a bağlı! Çalışmalar başladı...
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