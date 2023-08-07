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Giriş Tarihi: 7.8.2023 14:42

Çaykur Rizespor, Khusniddin Alikulov’u kadrosuna kattı

İHA
Çaykur Rizespor, Khusniddin Alikulov’u kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig’in yeni takımlarından Çaykur Rizespor, Özbek stoper Khusniddin Alikulov’u kadrosuna kattı.

Yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Rizespor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-mavililer, Özbekistan Süper Ligi'nde Nasaf Qarshi forması giyen Khusniddin Alikulov ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "24 yaşındaki Özbekistan Milli Takım oyuncusu Khusniddin Alikulov, önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreniyle kendisini 3+1 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. Yeni transferimiz Alikulov'a 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Çaykur Rizespor, Khusniddin Alikulov’u kadrosuna kattı
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