Kanarya’nın gözü Krunic&Nicolas’ta

Fenerbahçe, orta saha takviyesinde rotasını İtalya'ya kırdı. Sarı-lacivertliler, Bologna'dan'e talip olurken İtalyan ekibinin istediği ücret ile önerilen bonservis bedeli arasında büyük farklar olduğu ortaya çıktı. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Fenerbahçe'ninSarı-lacivertlilerin ilgilendiği bir diğer isim ise Milan'da forma giyen Boşnak orta saha Rade Krunic. Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcuya İtalya'da kazandığının tam 3 katı olan 3.5 Euro maaş teklif ederken oyuncunun bu kontrata sıcak baktığı vurgulandı. Sarı-lacivertlilerin deneyimli isme bonservis olarak 4-5 milyon Euro vereceği İtalya basınında geniş yankı buldu. Milan'ın istediği rakam ise 15 milyon Euro.