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Giriş Tarihi: 7.8.2023

Kanarya’nın gözü Krunic&Nicolas’ta

Kanarya’nın gözü Krunic&Nicolas’ta
Fenerbahçe, orta saha takviyesinde rotasını İtalya'ya kırdı. Sarı-lacivertliler, Bologna'dan 25 yaşındaki Nicolas Dominguez'e talip olurken İtalyan ekibinin istediği ücret ile önerilen bonservis bedeli arasında büyük farklar olduğu ortaya çıktı. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcu için istenen rakamlara çıkamadığı yazıldı. Kulübü 25 yaşındaki oyuncu için 15 milyon Euro'nun altına inmiyor.

MİLAN 15 MİLYON EURO İSTİYOR
Sarı-lacivertlilerin ilgilendiği bir diğer isim ise Milan'da forma giyen Boşnak orta saha Rade Krunic. Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcuya İtalya'da kazandığının tam 3 katı olan 3.5 Euro maaş teklif ederken oyuncunun bu kontrata sıcak baktığı vurgulandı. Sarı-lacivertlilerin deneyimli isme bonservis olarak 4-5 milyon Euro vereceği İtalya basınında geniş yankı buldu. Milan'ın istediği rakam ise 15 milyon Euro.

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Kanarya’nın gözü Krunic&Nicolas’ta
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