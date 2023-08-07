Şenol Güneş'ten Anderson Talisca açıklaması! "Gelmek istediğini söyledi"

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Güneş, "Talisca'yla ben de konuştum. O da gelmek istediğini söyledi ama iş ekonomiye geldiğinde 10 milyondan aşağı değil. 'Orta yol bulalım gelmek istiyorum', bunları söyledi. İstek başka bir şey gerçekler başka bir şey. Bu bütçeyi verdiğiniz zaman karşılanmadığında sorun olur. Diğer takımların aldığı transferlere saygı duyuyorum. Biz elimizdekinin en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARININ SAKİN OLMASI GEREKİYOR"

Beşiktaşlı taraftarların kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'ye yaptığı eleştirileri ağır bulduğunu söyleyen Güneş, şunları kaydetti:

"Kulüp başkanını yaralayarak değişiklik istemek bana mantıksız geliyor. Bu işi çözmez. O zaman kongre olacak demektir. Hedefimiz takımı başarılı kılmak. Kongre olsa bu takım yine oynayacak. Eleştiriler bir süre sonra bana gelecek, onun da farkındayım. Beşiktaş taraftarının sakin olması gerekiyor. Şu anda hiçbir şey bitmedi. İşler daha iyi olsun diye yol göstermeye 'evet' diyoruz. Bunu spekülasyon yapıp takım üzerinden başkana getirmek doğru değil. Bu kulübün başkanı her şeyi. Ben de oyuncular da taraftarlar da destek olmak durumundayız. Sürekli eksi şeyler söylemek doğru değil. Başkan başarısız olmak istemez. Başkan da taraftar. Daha iyisi için para harcanacak. Bütçe, ekonomik, idari ve teknik konular bunlar. Buna göre karar veriliyor. Bütçelerin iyi kullanılması bir kulübün en büyük silahıdır. Kulübü daha zor durumda bırakmak istemeyiz. Başarılı olmak için en iyi transferden yanayım. Bunu ben de istiyorum başkan da istiyor. Yapılanlar yeterli olmayabilir. Yıkmak ve yok etmek üzerine bu eleştirileri Beşiktaşlı olmayanlar yapar. Oyuncuların, takımın havasını kaybetmek doğru değil. Transferi eksik yapmışsak, yapmamışsak bizle konuşacak bir şey yok demektir. Yapanları konuşun, rakamlar nedir biz de öğrenelim. Belki o yoldan gideriz. Diğer takımların medya mensupları da bizi konuşuyor."

Siyah-beyazlıların gündemindeki isimlerden Chamberlain ile görüştüğünü söyleyen Güneş, "Birkaç gün önce ben de görüştüm. Ondan sonraki gelişmeleri bilmiyorum, bekliyoruz. Başka oyuncularla da görüşmeler var. Bazen oyuncular kendileri değerlendirme yapıp gelip gelmeyecekleri değişebiliyor. Biz de ona göre alternatiflere bakıyoruz. O yüzden gecikmeler yaşanabiliyor." ifadelerini kullandı.

"TAKIM OYUNU VE OYUN DİSİPLİNİNE BAĞLI OYNAMALARI BENİ SEVİNDİRİYOR"

Beşiktaş'ın durumunu değerlendiren Güneş, "Çalışan arkadaşların tümü iyi niyetli. Fiziksel olarak da sorun yok gözüküyor. Uyum olarak birbirini benimseyerek saha içinde her şeyini ortaya koyduklarını, paylaşma duygusunun fazla olduğunu görüyorum. Kadro dalgalanma geçirebilir sezon başında. Girecek çıkacak oyuncuların durumuna göre değişiklik olabilir. Onun dışında sıkıntımız yok. İki maça baktığımızda düşündüğümüz oyunu oynamaya çalışan bir takımımız var. Takım oyunu ve oyun disiplinine bağlı oynamaları beni sevindiriyor. Oyuncuların kendine güveni olduğunu düşünüyorum. Daha iyisini yapacak takımız buna da zamanımız var." şeklinde konuştu.

Yeni transferlerin durumuna da değinen deneyimli çalıştırıcı, "Amartey tam hazır değildi. Rebic idmana çıkmasına rağmen bireysel çalıştığı için sıkıntısı var. En hazır Onana, onu da ben oynatmıyorum. Bir stoper daha almamız gerekir, Afrikalı olmasa çok daha iyi ama bazen ona mecbur kalıyoruz. Ekonomisi, idari ve teknik yapısı bize uymak durumunda. Orta saha ve ileriye de oyuncu alacağız. Başkan elinden gelen gayreti gösteriyor. Bütün yükü başkana vermeyelim. Takımın havasında olumsuz durum yok, transfere bağlı sıkıntılarımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş, uzun sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Cenk Tosun ve Rebic'in henüz oynamaya hazır olmadığını söylerken, Ghezzal'ın 1 hafta sonra idmanlara çıkmasını beklediğini kaydetti.

Takımın eksik mevkileri ile ilgili de konuşan Güneş, "Acil olarak hücuma dönük orta sahanın zenginlik olacağını düşünüyoruz. Bir de kenar oyuncusunun öncelik olduğunu düşünüyoruz. Bir de stoper olsun diye planlıyoruz. Montero ve Hasic'le ilgili gitmelerini düşündüğümü söyledim. Bu maçta ihtiyaç duyabilirim, şu an bilemem. Duruma göre değerlendireceğiz. Türk oyuncu veya mavi kartlı oyuncu da düşünüyoruz. Bakhtiyor Zaynutdinov sol açık, sol bek, orta saha, stoper oynayabilir. Normalde böyle oyuncudan şüphe etmek lazım ama biz etmiyoruz, güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri Neftçi Bakü'yü de değerlendiren Güneş, şunları kaydetti:

"Rakip kim olursa olsun ciddiye alıyoruz. Onları geçince güven ve enerji verecektir bize. Beşiktaş ailesi ve takımı maharetli, asaletli ve cesaretli bir takım olarak sahada olacak. Sabırlı olacağız, çalışacağız. Ekonomimize uygun oyuncular alacağız. İlk resmi maçlarımızı oynadık. Neftçi ile devam edecek sonra lig başlayacak. Rakibimiz iyi pas yapan teknik bir takım. İki taraf için de iyi olacağını düşünüyorum. Sahalarını biliyoruz. Tirana maçına göre daha iyi bir saha olacağını düşünüyoruz. Bizim onlara onların bize yabancılığı yok. Güzel maç olmasını bekliyoruz. Beşiktaş olarak bu turu geçmek istiyoruz. Takım da ona göre hazırlanıyor."