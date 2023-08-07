Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'den Tete için resmi açıklama geldi
Giriş Tarihi: 7.8.2023 19:22 Son Güncelleme: 7.8.2023 19:33

Son dakika: Fenerbahçe'den Tete için resmi açıklama geldi

Son dakika: Fenerbahçe’den Tete için resmi açıklama geldi

Fenerbahçe, Shakhtar Donetks'ten ayrılan Brezilyalı futbolcu Tete ile ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerin açıklamasında, Tete'nin şartlarının kulüp için uygun olmadığı ve transferin gerçekleşmeyeceğin duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Tete'nin menajerler tarafından önerildiğini, yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin uygun olmadığı kanaatine varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp, Tete ile ilgili transfer haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Futbolcu ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu ziyaret esnasında adı geçen oyuncu, menajerleri tarafından kulübümüze önerilmiştir. Kulübümüz muhtemel transfer ihtimaline istinaden şartları sorgulamış ancak yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Adana Kozan'da korkutan deprem
Akaryakıta zam üstüne zam
Türkiye Ermenileri ayakta... ‘Asla tasvip etmiyoruz’
CHP'deki Genel Başkanlık krizine İlgezdi de katıldı: İmamoğlu'na değişimi sordum "Bilmiyorum" dedi
Son dakika: Kocaeli'de TMO silosunda patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, yaralılar var
Son dakika | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan AB mesajı: Türkiye'siz küresel bir aktör olamaz
Kılıçdaroğlu'na rakip olan İmamoğlu yine yollara düştü! Vatandaş isyan etti
Hasta olan eşini terk etti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sosyal medya zombileri gerçeğin çölünde
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe'den Tete için resmi açıklama geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA