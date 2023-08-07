Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar istifa etti

Tarık Aksar, 1'inci Lig ekibi Ümraniyespor'da 4 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ümraniyespor, Tarık Aksar başkanlığında 2022-23 sezonunda tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etti.

Ancak İstanbul ekibi, sezonu 17'nci sırada tamamlayarak küme düştü ve 2023-24 sezonunda yeniden 1'inci Lig'de yer alacak.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün sizlere, 4 yıldır gururla hizmet ettiğim Ümraniyespor Başkanlığı görevimden ayrılma kararı aldığımı bildirmek istiyorum. Bu kararı almamda, kulübümüzün 84 yıllık tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkma onurunu yaşadığımız günden bu yana geçen süre boyunca maddi ve manevi olarak büyük bir yorgunluğa ulaşmam etkili olmuştur.Bu süreçte beni destekleyen ve yanımda olan tüm yöneticilerimize, sportif direktörlere, teknik ekiplere, kulüp personellerimize ve aileme derin bir minnettarlık duyuyorum. Ümraniyespor'un başarısı için yaptığınız fedakarlıklar ve emekler takdiri hak ediyor. Sizlerin desteği olmadan bu süreci başaramazdık ve gururla söyleyebilirim ki, hep birlikte büyük başarılara imza attık. Beni bu göreve talip olmam için cesaretlendiren belediye başkanımız İsmet Yıldırım'a da bugüne kadar olan destekleri için teşekkürü borç bilirim. Bir büyük teşekkür de Ümraniyespor camiasına etmek istiyorum. Bana duyduğunuz güven ve desteğiniz için müteşekkirim. Bu süreçte birlikte yaşadığımız anılar, benim için unutulmaz olacak. Ümraniyespor'a olan bağlılığım her zaman devam edecek ve gelişmeleri büyük bir ilgiyle takip edeceğim. Kongre sürecine yönelik bilgilendirme kulübümüzün resmi sayfaları tarafından yapılacaktır. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.