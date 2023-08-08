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Giriş Tarihi: 8.8.2023 10:40

G.Saray'ın rakibi Ljubljana'yı geçmenin şifresi Riera'dan

G.Saray’ın rakibi Ljubljana’yı geçmenin şifresi Riera’dan

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna yükselen temsilcimiz Galatasaray, Olimpija Ljubljana ile eşleşti. Geçen yıl Ljubljana’yı şampiyon yapan sarı-kırmızılı kulübün eski oyuncusu ve antrenörü Albert Riera tüm bilgilerini Galatasaray teknik ekibiyle paylaştı

Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, 3. turda bugün Sloven ekibi NK Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya geliyor. Zorlu maç öncesi G.Saray, kritik sınav öncesinde eski dosttan tüm bilgileri topladı.

RIERA, ŞAMPİYON YAPTIĞI TAKIMIN DETAYLARINI AKTARDI

2011-2014 arasında sarı-kırmızılı formayı giyen, 2020-22 arasında yardımcı antrenörlük yapan Albert Riera, geçtiğimiz sezon Olimpija Ljubljana'yı çalıştırıp lig ve kupada şampiyonluğa taşıdı. Olimpija ile eşleşilmesi sonrasında G.Saraylı profesyoneller, Sloven ekibinden ayrılan Riera ile iletişime geçerek bilgi akışını başlattı.

41 yaşındaki çalıştırıcı, eski takımı ile ilgili tüm detayları G.Saray cephesine aktarırken oyuncuların yapısını ve takımın planlamalarını da sarı-kırmızılı kulüp ile paylaştı. G.Saray teknik heyeti de kendi analizlerinin yanına Riera'nın verdiği bilgileri de ekleyerek çalışmalarını tamamladı.

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G.Saray'ın rakibi Ljubljana'yı geçmenin şifresi Riera'dan
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