G.Saray’ın rakibi Ljubljana’yı geçmenin şifresi Riera’dan

41 yaşındaki çalıştırıcı, eski takımı ile ilgili tüm detayları G.Saray cephesine aktarırken oyuncuların yapısını ve takımın planlamalarını da sarı-kırmızılı kulüp ile paylaştı. G.Saray teknik heyeti de kendi analizlerinin yanına Riera'nın verdiği bilgileri de ekleyerek çalışmalarını tamamladı.