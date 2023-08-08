G.Saray’ın rakibi Ljubljana’yı geçmenin şifresi Riera’dan

Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, 3. turda bugün Sloven ekibi NK Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya geliyor. Zorlu maç öncesi G.Saray, kritik sınav öncesinde eski dosttan tüm bilgileri topladı.
RIERA, ŞAMPİYON YAPTIĞI TAKIMIN DETAYLARINI AKTARDI
2011-2014 arasında sarı-kırmızılı formayı giyen, 2020-22 arasında yardımcı antrenörlük yapan Albert Riera, geçtiğimiz sezon Olimpija Ljubljana'yı çalıştırıp lig ve kupada şampiyonluğa taşıdı. Olimpija ile eşleşilmesi sonrasında G.Saraylı profesyoneller, Sloven ekibinden ayrılan Riera ile iletişime geçerek bilgi akışını başlattı.
41 yaşındaki çalıştırıcı, eski takımı ile ilgili tüm detayları G.Saray cephesine aktarırken oyuncuların yapısını ve takımın planlamalarını da sarı-kırmızılı kulüp ile paylaştı. G.Saray teknik heyeti de kendi analizlerinin yanına Riera'nın verdiği bilgileri de ekleyerek çalışmalarını tamamladı.