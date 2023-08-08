Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Messi’de yeni tartışma: Hakemler kolluyor!
Giriş Tarihi: 8.8.2023

Messi’de yeni tartışma: Hakemler kolluyor!

Messi’de yeni tartışma: Hakemler kolluyor!
ABD'de fırtına gibi esen Lionel Messi, gollerine ara vermiyor. Inter Miami formasıyla son olarak Leagues Cups'ta FC Dallas ağlarını iki kez sarsan Arjantinli yıldızın özellikle frikikten bulduğu gol maça damga vurdu. Yeni takımında 4 karşılaşmada 7 kez fileleri sarsıp 1 asist yapan 36 yaşındaki süper star hakkında yeni bir tartışma başladı. MLS'te Messi'nin hakemler tarafından kollandığını düşünen futbolseverler, oyuncunun saha içinde dokunulmaz hale getirildiğini belirtiyor. Bir diğer görüş ise tecrübeli futbolcunun performansının Amerika'ya fazla olduğu ve yeniden Avrupa'ya dönmeyi gündemine alabileceği yönünde.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! Akbelen'deki provokasyonlara sert tepki
SON DAKİKA HABERİ | Rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray hayatını kaybetti
İYİ Parti ve CHP ile ilgili bomba '26 Ağustos' kulisi! Meral Akşener: Yerel seçimlere ayrı gireceğiz
Akaryakıta zam üstüne zam
FETÖ'nün üst düzey yöneticisi MİT ve jandarmanın iş birliğiyle yakalandı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
AB ile ticarette yeni dönem: Bakan Ömer Bolat 'Uzlaştık' diyerek duyurdu
Türkiye Ermenileri ayakta... ‘Asla tasvip etmiyoruz’
Hasta olan eşini terk etti
SON DAKİKA: Adana Kozan'da korkutan deprem
ARKADAŞINA GÖNDER
Messi’de yeni tartışma: Hakemler kolluyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA