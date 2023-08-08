Messi’de yeni tartışma: Hakemler kolluyor!

ABD'de fırtına gibi esen Lionel Messi, gollerine ara vermiyor. Inter Miami formasıyla son olarak Leagues Cups'ta FC Dallas ağlarını iki kez sarsan Arjantinli yıldızın özellikle frikikten bulduğu gol maça damga vurdu. Yeni takımında 4 karşılaşmada 7 kez fileleri sarsıp 1 asist yapan 36 yaşındaki süper star hakkında yeni bir tartışma başladı. MLS'te Messi'nin hakemler tarafından kollandığını düşünen futbolseverler, oyuncunun saha içinde dokunulmaz hale getirildiğini belirtiyor. Bir diğer görüş ise tecrübeli futbolcunun performansının Amerika'ya fazla olduğu ve yeniden Avrupa'ya dönmeyi gündemine alabileceği yönünde.