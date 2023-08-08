Son dakika Galatasaray haberleri: Ljubljana maçı öncesi çarpıcı sözler! "Riske girme, planı uygula"

SABAH Spor'un tecrübeli yazarı Bülent Timurlenk, Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana ile oynayacağı mücadele öncesi çarpıcı bir değerlendirme yaptı.

İşte Timurlenk'in görüşleri;

G.Saray'ı şampiyon yapan defansif performansı, Zalgiris ile oynanan ilk maçta soru işareti yaratmıştı. Okan Buruk'un takımı, kalesinde iki gol görünce rövanş için az da olsa bir endişe elbette vardı. Çünkü takımın ideal 11'inin kaleci ve defansı sahada ancak golcüleri ya hazır değil ya sakat ya liste dışındaydı!

Olimpija Ljubljana deplasmanı daha zor olacak. Ancak sakatlıktan yeni dönen Torreira ve sezonu daha geçen hafta açan İcardi'yi ilk 11'de beklememek lazım. Bakambu da Zalgiris rövanş maçında şans bulduğu dakikalarda hazır görüntü çizmedi ancak Okan Buruk'un bir kez daha en önde Halil ile başlamak gibi bir garipliğe imza atacağını düşünmüyorum.

BURUK İÇİN SINAV HAFTALARI

Hazırlık kampını çok iyi geçirenZaniolo'nun eksikliği mühim. Bakambu haricinde İcardi ve Torreira'dan bu maç için katkı beklemek iyimserlik olur. Önemli olan oyun planı. Deplasmanda gollü beraberliğin getirdiği bir avantaj artık yok. Bu seviyede takımlar karşısında topa fazla sahip olurken geçiş hücumu yememek püf noktası. G.Saray, önce savunma organizasyonunu doğru kurmalı ve risk almadan futbol oynamalı.

Ljubljana'yı şampiyon yapan Riera, koltuğunu Okan Buruk (50) ile yaşıt olan ama Portekiz'de sıradan bir kariyeri olan Joao Henriques'ye teslim etti. Sarı-kırmızılı takım bugünden itibaren yoğun bir fikstüre girecek. Buruk'un elinde geniş bir kadro var. Kayseri, Ljubljana ve Trabzonspor sınavı… Geçen sezon Avrupasız fikstürde bazı oyunculara yer veremediği için üzgün olduğunu ifade ediyordu Okan Buruk, işte ona fırsat! Bu yoğun fikstürde ve kavuran sıcaklarda rotasyonu doğru yapmalı. Ağustos sıcak ama G.Saray için çok sıcak geçecek.