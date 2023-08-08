Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Galatasaray Avrupa’da sahneye çıkıyor! Olimpija Ljubljana maçı ilk 11’leri belli oldu…
Giriş Tarihi: 8.8.2023 20:48 Son Güncelleme: 8.8.2023 20:52

Son dakika haberleri: Galatasaray Avrupa’da sahneye çıkıyor! Olimpija Ljubljana maçı ilk 11’leri belli oldu…

Son dakika haberleri: Galatasaray Avrupa’da sahneye çıkıyor! Olimpija Ljubljana maçı ilk 11’leri belli oldu…

Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, TSİ 22.00'de Stozice Stadyumu'nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile mücadele edecek. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

LJUBLJANA: Vidovsek, Silva, Sualehe, Elsnik, Fedida, Ratnik, Muhamedbegovic, Bristric, Seslar, Posavec, Rui Pedro.

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Oliviera, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Bakambu.

Rövanş ise 15 Ağustos'ta RAMS Park'ta olacak. Sarı-kırmızılılar, 2. ön eleme turunda Litvanya takımı Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorla geçerek bir üst tura çıktı.

Olimpija ise 1. ön eleme turunda Letonya takımı Valmiera'yı 2-1'lik skorlarla, 2. ön eleme turunda da Bulgar ekibi Ludogorets'i 1-1 ve 2-1'lik skorla geçerek tur atladı.

OLİMPİJA LJUBLJANA İLE İLK KEZ OYNAYACAK

Galatasaray, Avrupa kupalarında ilk kez Olimpija Ljubljana ile mücadele edecek. Olimpija ise daha önce 2019 yılında UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Yeni Malatyaspor ile eşleşmişti. Bu turda Yeni Malatyaspor 1-0 ve 2-2'lik skorlarla tur atlayan taraf olmuştu.

AVRUPA KUPALARINDA 305. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 304 kez oynadı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 107 kez sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu.

82 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 404 kez havalandırırken, kalesinde ise 450 gol gördü. Teknik Direktör Okan Buruk da sarı-kırmızılıların başında Avrupa kupalarında üçüncü sınavına çıkacak.

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Son dakika haberleri: Galatasaray Avrupa’da sahneye çıkıyor! Olimpija Ljubljana maçı ilk 11’leri belli oldu…
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