Son dakika haberleri: Galatasaray Avrupa’da sahneye çıkıyor! Olimpija Ljubljana maçı ilk 11’leri belli oldu…

OLİMPİJA LJUBLJANA İLE İLK KEZ OYNAYACAK

Galatasaray, Avrupa kupalarında ilk kez Olimpija Ljubljana ile mücadele edecek. Olimpija ise daha önce 2019 yılında UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Yeni Malatyaspor ile eşleşmişti. Bu turda Yeni Malatyaspor 1-0 ve 2-2'lik skorlarla tur atlayan taraf olmuştu.

AVRUPA KUPALARINDA 305. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 304 kez oynadı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 107 kez sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu.