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Giriş Tarihi: 9.8.2023 00:39 Son Güncelleme: 9.8.2023 01:05

Son dakika: Okan Buruk'tan Ljubljana maçı sonrası flaş gönderme! "Fenerbahçe maçını hatırlattı"

Son dakika: Okan Buruk’tan Ljubljana maçı sonrası flaş gönderme! Fenerbahçe maçını hatırlattı

Okan Buruk, Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Buruk, "3 sayılmayan gol var, bana geçen sezonki Fenerbahçe maçını hatırlattı." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları...

"Oyunu zemin çok etkilemedi. Oyun aktı, paslar çıktı. Zeminden yana sorun olmadı. Önemli bir galibiyet aldık. Bundan önceki turda etkili olmuş bir takım vardı. Rakibimizin artılarını ve eksilerini iyi biliyorduk. Bugün maç 5, 6-0 da olabilirdi. Önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Zor bir dönemden geçtik. Sakat oyuncularımız vardı, yeni gelen oyuncular vardı. Bu kadar zorluklarda böyle bir performans gösterdikleri için teşekkür ediyorum."

"Dün buradaki antrenmanda benim yüzümü çok güldürdüler. İstekleri ve hareketlilikleri benim yüzümü güldürdü. Buranın havası da etkiliydi. İkinci maçta aynı ciddiyetle hazırlanacağız. Cumartesi günü Kayseri maçı var ona da hazırlanacağız."

"2. yarı belli bir dakikadan sonra topla da rahat işler yapınca net gol pozisyonuna girdik. Rakibe ilk yarı gol pozisyonları verdik ama genel olarak çok net gol pozisyonları, sayılmayan goller, 3 gol, bana Fenerbahçe maçını hatırlattı. Bu galibiyet çok önemli, değerli. Büyük avantaj ikinci maç için. Hedefimiz genel olarak kazanmak. Yolumuz inşallah Şampiyonlar Ligi yolu. Ama ikinci maç için çok büyük bir avantaj elde ettik"

"Barış'ın hızını kullanmak istedik. Kerem çok etkili oldu, maçın sonuna kadar etkili oldu. Genel performans iyi çıkınca oyunu olumlu etkiliyor. Oliveira ve Berkan da görevlerini iyi şekilde yaptı. Hiçbirini diğerinden ayıramam Oyuna girenler de etkili oldu. Sevindirici. Tam hazır değiliz. Hazırlanan bir takımız. Geç katılan oyuncular var. Sakat olan oyuncular var. Bu durumda 3-0'lık galibiyet çok önemli."

"Buna ihtiyacımız var ülke olarak. Şampiyonlar Ligi'nde olmak, puan toplamak. Ben diğer Türk takımlarına da başarılar diliyorum."

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Son dakika: Okan Buruk'tan Ljubljana maçı sonrası flaş gönderme! "Fenerbahçe maçını hatırlattı"
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