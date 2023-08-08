Son dakika: Okan Buruk'tan Ljubljana maçı sonrası flaş gönderme! "Fenerbahçe maçını hatırlattı"

"2. yarı belli bir dakikadan sonra topla da rahat işler yapınca net gol pozisyonuna girdik. Rakibe ilk yarı gol pozisyonları verdik ama genel olarak çok net gol pozisyonları, sayılmayan goller, 3 gol, bana Fenerbahçe maçını hatırlattı. Bu galibiyet çok önemli, değerli. Büyük avantaj ikinci maç için. Hedefimiz genel olarak kazanmak. Yolumuz inşallah Şampiyonlar Ligi yolu. Ama ikinci maç için çok büyük bir avantaj elde ettik"

"Barış'ın hızını kullanmak istedik. Kerem çok etkili oldu, maçın sonuna kadar etkili oldu. Genel performans iyi çıkınca oyunu olumlu etkiliyor. Oliveira ve Berkan da görevlerini iyi şekilde yaptı. Hiçbirini diğerinden ayıramam Oyuna girenler de etkili oldu. Sevindirici. Tam hazır değiliz. Hazırlanan bir takımız. Geç katılan oyuncular var. Sakat olan oyuncular var. Bu durumda 3-0'lık galibiyet çok önemli."

"Buna ihtiyacımız var ülke olarak. Şampiyonlar Ligi'nde olmak, puan toplamak. Ben diğer Türk takımlarına da başarılar diliyorum."