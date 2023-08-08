Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, dünya devinde forma giyen yıldızı alıyor! Şenol Güneş istedi...

Transfer sezonunun sessiz takımı olan Beşiktaş, Onana, Amartey ve Rebic'i kadrosuna kattı. Yeni bir transfer daha yapmak istediklerini dile getiren Şenol Güneş, taraftara transfer müjdesini vermişti. Kanat transfer için yoğun mesai harcayan Beşiktaş'ta rota yeniden İtalya'dan bir isim döndü.