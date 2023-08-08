Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, dünya devinde forma giyen yıldızı alıyor! Şenol Güneş istedi...

UEFA Konferans Ligi 3. turda Neftçi Bakü ile eşleşen Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürüyor. Kartal'ın bu turu geçmesi halinde play-off'taki muhtemel rakibi belli oldu.
Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü elemesi halinde Aris-Dinamo Kiev eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Siyah-beyazlı takım perşembe günü ilk maçına çıkacak.
Transfer sezonunun sessiz takımı olan Beşiktaş, Onana, Amartey ve Rebic'i kadrosuna kattı. Yeni bir transfer daha yapmak istediklerini dile getiren Şenol Güneş, taraftara transfer müjdesini vermişti. Kanat transfer için yoğun mesai harcayan Beşiktaş'ta rota yeniden İtalya'dan bir isim döndü.
BEŞİKTAŞ'TAN ALEXIS SAELEMAEKERS HAMLESİ
Kadrosuna bir yabancı takviyesi daha yapmak isteyen Şenol Güneş, Milan'da forma giyen yıldız oyuncu Alexis Saelemaekers'in transferi için yönetime onay verdi.
Ante Rebic transferinde Milan'la iyi ilişkiler kuran Kartal, Belçikalı yıldız Alexis Saelemaekers için İtalyanlarla masaya oturduğu iddia edildi.
OYUNCUYA TEKLİF YAPILDI
Milan'da rotasyon oyuncusu olarak kullanılan 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için kiralama teklifi yapıldığı ve cevap beklendiği belirtildi.
İtalyan devinde ilk 11'e girmekte zorlandığı için adaylar arasında giren Alexis Saelemaekers'ın bu teklifi değerlendirmek için süre istediği belirtildi.
39 MAÇTA FORMA GİYDİ
Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 39 resmi maçta süre alan Alexis Saelemaekers bu karşılaşmalarda 4 gol, 3 asistlik katkı sağladı.
Milan ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Belçikalı oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.