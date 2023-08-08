Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, dünya devinde forma giyen yıldızı alıyor! Şenol Güneş istedi...
Giriş Tarihi: 8.8.2023 14:57 Son Güncelleme: 8.8.2023 15:17

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, dünya devinde forma giyen yıldızı alıyor! Şenol Güneş istedi...

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş’tan bomba hamle! Milan’ın genç yıldızını alıyor...

Son dakika transfer haberleri: Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen ve UEFA Konferans Ligi'ne katılma mücadelesi veren Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Son olarak Milan'dan Ante Rebic'i transfer eden Kartal, yine Milan'da forma giyen başka bir yıldız isim için sürpriz bir transfer girişiminde bulundu. İşte o yıldız isim ve transferin detayları...

UEFA Konferans Ligi 3. turda Neftçi Bakü ile eşleşen Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürüyor. Kartal'ın bu turu geçmesi halinde play-off'taki muhtemel rakibi belli oldu.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş’tan bomba hamle! Milan’ın genç yıldızını alıyor...

Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü elemesi halinde Aris-Dinamo Kiev eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Siyah-beyazlı takım perşembe günü ilk maçına çıkacak.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş’tan bomba hamle! Milan’ın genç yıldızını alıyor...

Transfer sezonunun sessiz takımı olan Beşiktaş, Onana, Amartey ve Rebic'i kadrosuna kattı. Yeni bir transfer daha yapmak istediklerini dile getiren Şenol Güneş, taraftara transfer müjdesini vermişti. Kanat transfer için yoğun mesai harcayan Beşiktaş'ta rota yeniden İtalya'dan bir isim döndü.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş’tan bomba hamle! Milan’ın genç yıldızını alıyor...

BEŞİKTAŞ'TAN ALEXIS SAELEMAEKERS HAMLESİ

Kadrosuna bir yabancı takviyesi daha yapmak isteyen Şenol Güneş, Milan'da forma giyen yıldız oyuncu Alexis Saelemaekers'in transferi için yönetime onay verdi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş’tan bomba hamle! Milan’ın genç yıldızını alıyor...

Ante Rebic transferinde Milan'la iyi ilişkiler kuran Kartal, Belçikalı yıldız Alexis Saelemaekers için İtalyanlarla masaya oturduğu iddia edildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş’tan bomba hamle! Milan’ın genç yıldızını alıyor...

OYUNCUYA TEKLİF YAPILDI

Milan'da rotasyon oyuncusu olarak kullanılan 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için kiralama teklifi yapıldığı ve cevap beklendiği belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş’tan bomba hamle! Milan’ın genç yıldızını alıyor...

İtalyan devinde ilk 11'e girmekte zorlandığı için adaylar arasında giren Alexis Saelemaekers'ın bu teklifi değerlendirmek için süre istediği belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş’tan bomba hamle! Milan’ın genç yıldızını alıyor...

39 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 39 resmi maçta süre alan Alexis Saelemaekers bu karşılaşmalarda 4 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş’tan bomba hamle! Milan’ın genç yıldızını alıyor...

Milan ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Belçikalı oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.

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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, dünya devinde forma giyen yıldızı alıyor! Şenol Güneş istedi...
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