Ertuğrul Doğan, TFF Başkanı Büyükekşi’yi ziyaret etti! “Trabzonspor her zaman zirve yarışında olacaktır"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne gelerek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Doğan, "Başkanımız yeniden seçildiği için hayırlı olsun dedik. Hem de yeni sezon öncesinde duygu ve düşüncelerimizi belirttik. Kendisi de aynı görüşte; biz ligin adil bir şekilde olması gerektiğini, herkese aynı mesafede durulması gerektiğiyle alakalı görüşlerimizi belirttik. Güzel bir görüşme geçti. İnşallah her takım için adaletin ön planda olduğu, güzel, sağlıklı, sakatlık olmadan bir sezon yaşanır" dedi.

11 Ağustos'ta başlayacak Süper Lig'in 2023-2024 sezonu ile ilgili görüşlerini aktaran Başkan Doğan, "Yeni sezon öncesi takviye planlarımız devam ediyor. Hocamızdan bir liste aldık, bunun üzerine çalışıyoruz. Uygun maliyelere geldiği yerde bu transferlerin hepsini gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.



"TARİHİMİZİN EN ÖNEMLİ SPONSORLUK ANLAŞMASI"

Ertuğrul Doğan, dijital ödeme hizmeti veren bir firma ile imzalanan stat isim sponsorluğu anlaşmasına yönelik şunları söyledi:



"Trabzonspor için gerçekten çok önemli bir anlaşma oldu. Bizim tarihimizin en önemli sponsorluk anlaşması. Zaman içerisinde açıklayacağımız ek gelirler de var. Önümüzdeki hafta lansman yapıp, çok detaylı bir şekilde basını bilgilendireceğiz."



"TARAFTARIMIZ BİZE GÜVENSİN, TAKIMININ YANINDA OLSUN"

Bordo-mavili taraftarlara da seslenen Başkan Doğan, "Trabzonspor camiası, rakipleriyle mücadele etmesi için bir defa içeride bir olması lazım. Şehrin birlik, bütünlük içinde olması lazım. Bizim süreçler ne olursa olsun tribünleri doldurmamız lazım. Geldiğim zaman da söyledim, ciddi ekonomik sıkıntılardan geçiyorduk. Yaklaşık olarak 70 milyon Euro'yu bulan bir nakit akışını kulübe soktuk. Bizim tüm bu sorunları aşmamız için gerçekten camianın her türlü gününün bir arada olması lazım. Taraftarımızın özellikle takımına sahip çıkması lazım, tribünleri doldurması lazım. Cuma günü Antalyaspor maçını dolu tribünlere oynamamız lazım. Yönetim kurulu sabah akşam çalışıp bu sorunları çözmeye çalışıyor. Ciddi anlamda borç yükü devam ediyor, biz tüm bunların üzerinden aynı zamanda da transfer yapmak istiyoruz. Elimizde bir sürü oyuncu var, bunları elimizden çıkarmamız lazım. Bu oyuncuların gitmesi için başka maliyetler var. Hepsini bir arada götürmemiz lazım, süreç zor ama ilk gün söz verdiğimiz gibi her türlü konunun üzerinden gelebilecek güce sahibiz. Taraftarımız bize güvensin, takımının yanında olsun, hocasının yanında olsun, oyuncularının yanında olsun" şeklinde konuştu.



"TRABZONSPOR HER ZAMAN ZİRVE YARIŞINDA OLACAKTIR"

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren takımların yeni sezon yapılanması çerçevesinde yapılan transferlerin sorulması üzerine Doğan, "Bizim rakiplerle bir işimiz yok, onlar kendi içlerindeki bir durum, kendi camialarını bağlar. Yaptığı transferlerin bedellerini kendileri ödeyecek, bizi ilgilendiren bir durum değil. Her şey yapılan transferler ile bitmiyor. Trabzonspor geçen yıl tarihinin en yüksek pahalı kadrosunu kurdu. Sonuçlar ortada. Sahada birlik olmadığı müddetçe, sahada oynattığın oyuncunun parasını ödeyemediğin müddetçe, kurduğun kadronun bir anlamı yok. Biz şu anda sahada bir olmaya, sahada mücadele etmeye ve kuracağımız kadronun parasını ödeyebilmeye odaklandık. Biz bunları planlıyoruz. Trabzonspor takımı her zaman zirve yarışında olacaktır. Biz bunun her türlü mücadelesini vereceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.