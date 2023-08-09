Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Luis Muriel için 16 milyon Euro zarara razı oldular
Giriş Tarihi: 9.8.2023 14:20 Son Güncelleme: 9.8.2023 14:27

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Luis Muriel için 16 milyon Euro zarara razı oldular

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Luis Muriel için 16 milyon Euro zarara razı oldular

Atalanta'dan ayrılmaya hazırlanan Luis Muriel için Fenerbahçe'nin devreye girdiği öne sürüldü. Atalanta'nın 21 milyon Euro'ya transfer ettiği Luis Muriel için 5 milyon Euro talep ettiği bildirildi.

Atalanta'nın deneyimli forveti Luis Muriel, takımdan ayrılma hazırlığı yapıyor. 32 yaşındaki Kolombiyalı golcü için İtalyan basınında Fenerbahçe iddiası ortaya atıldı.

Fenerbahçe'nin Luis Muriel için devreye girdiği belirtilirken, tecrübeli ismin Roma'yı beklediği aktarıldı. Fenerbahçe ve Roma'nın yanı sıra Al-Shabab'ın da Kolombiyalı golcüyü istediği vurgulandı.

ATALANTA 5 MİLYON EURO İSTİYOR
Öte yandan Atalanta'nın Luis Muriel için talep ettiği bonservis bedeliyle ilgili de bilgi geçildi. Buna göre İtalyan ekibi 21 milyon Euro'ya transfer ettiği oyuncudan 5 milyon Euro gelir bekliyor.

Geride bıraktığımız sezonda Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 31 maça çıkan Luis Muriel 3 gol, 5 asistlik skor katkısı vermişti. 32 yaşındaki futbolcu, Atalanta ile sözleşmesinin son yılına girdi.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Luis Muriel için 16 milyon Euro zarara razı oldular
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