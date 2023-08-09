Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Cumartesi günü Mondihome Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, ara vermeden hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dar alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip yarın akşam yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.