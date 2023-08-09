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Giriş Tarihi: 9.8.2023 09:42

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yeni Aslan Tete'ye övgü dolu sözler: Özel bir oyuncu

UĞUR ÇEM
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yeni Aslan Tete’ye övgü dolu sözler: Özel bir oyuncu

Galatasaray'ın anlaştığı Tete’ye eski hocası Peter Bosz övgüler yağdırdı. 4 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 2.8 milyon Euro maaş alacak olan Brezilyalı sağ kanat, santrfor mevkiinde de görev yapıyor. Top sürme becerisi yüksek olan 23 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda defansif yönde takıma katkı sağlayabiliyor.

Galatasaray, Wilfried Zaha'nın ardından Tete derbisinde de ezeli rakibi Fenerbahçe'ye çalım atarak mutlu sona ulaştı. Kulübün hukuk kurulu, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı gerekçe gösterip Shakhtar Donetsk ile kontratını fesheden Sambacı'nın sözleşmesini inceliyor.

Herhangi bir sorun çıkmazsa Tete'ye yeni sezonda Cimbom'un sağ kanadı emanet edilecek. 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılı kulüple 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve sezon başına 2.8 milyon Euro maaş alacak.

İŞTE 6 MADDEDE TETE

- Sol ayaklı Brezilyalı oyuncu, çoğunlukla sağ kanatta forma giyerken zaman zaman santrforda da oynuyor.

- Geçen sezonun ilk yarısını Lyon'da geçirdi. 17 maçta 13 isabetli şutta 6 gol kaydederken takımı adına 1 penaltı kazandırdı, arkadaşlarına da 3 gol fırsatı hazırladı.

- Lyon'un teknik direktörü Peter Bosz, "Tete özel bir oyuncu ve onun boşta olmasına şaşırdım" diyerek oyuncunun yeteneklerinin altını çizdi.

- Rakibini geniş alanda karşılamayı seven Tete, yüzde 43 değerinde başarılı dribblinge imza attı.

- Topla oynamayı çok fazla seven Sambacı, yarım sezonda maç başı 0.9 top kaybı yaparken %81'lik pas isabeti değeriyle mücadele etti.

- Takıma defansif yönden de katkı veren Tete, top çalmada maç başı 1.2, pas arasında da 0.8'lik değerle öne çıktı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yeni Aslan Tete'ye övgü dolu sözler: Özel bir oyuncu
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