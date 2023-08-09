Kayserispor Başkanı Ali Çamlı taraftardan sabır istedi! "Transfer yasağını kaldıracağız"

Kayserispor, transfer yasağını kaldırıp kadroya takviyeler yapmak istiyor. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, transfer yasağının kaldırılması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederken, kulübün geldiği noktayı kötü bir duruma sürüklememek için dikkatli davrandıklarını belirtti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Ali Çamlı, "Bu transferin açılması yüzde yüz gerekli. Transferi açacağız derken şu ana kadar getirdiğimiz tertemiz noktayı tekrardan bir girdabın içine sürüklemek de bir yöneticilik falan değil. Biz Kayserispor'u çok iyi bir noktaya taşıyıp sorunsuz bir duruma nasıl getiririzin çaba ve gayreti içindeyiz. Yarın transferi açtığımızı düşünün ve 10 tane de transfer yaptığımızı düşünün. Olmayanı harcayan esnaf batar. Biz olanı ve ortaya getirebildiklerimizi bu takıma, bu şehrin takımına doğru bir şekilde kullanırsak o zaman sorunlar da azalır. Ben bunun gayreti içerisindeyim" şeklinde konuştu.



"Transferi açacağız"

Ali Çamlı, transfer yasağını açacakları dile getirerek, "Sorunları da inşallah sonlandırana kadar mücadele edeceğiz. Her zaman kamuoyundan, camiamızdan sabırlı olunmasını istedim. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Şu anda Kayserispor Kulübü'nün 50'ye yakın geçmiş yıllardan gelen bekleyen sorunlu alacak dosyaları hem TFF'de hem de FIFA'da çözüm bekliyor. Biz bunları çözmek için inanın yoğun çaba harcıyoruz. Ben geçen haftalarda ailem ile şehir dışındaydım ve şu telefon elimden bir dakika düşmedi. Yurt dışında görev yapan bir büyükelçimiz var, benim de eski tanıdığım. Orada sorunlu bir dosya için ona rica ettim, onu görüştürüyorum. Portekiz'de dosyalar var, orada dostlar buluyoruz, onları görüştürüyoruz. Ya az verip çok yalvaracağız ya da çok verip yalvarmayacağız. Ben az verip çok yalvarmayı tercih ediyorum. Buna ağlamak desinler, yalvarmak desinler, ne derlerse desinler. Ben bu kulübün menfaatleri için yalvarırım arkadaşlar. Kendim için bir Allah'ın kuluna gitmem de yalvarmam da ama söz konusu Kayserispor ise yalvarırım. Buraya faydası olacaksa yaparım ve bu da benden bir şey eksiltmez" ifadelerini kullandı.