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Giriş Tarihi: 9.8.2023 18:00

Son dakika habei: Tete 4+1 yıllığına Galatasaray'da

DHA
Son dakika habei: Tete 4+1 yıllığına Galatasaray’da

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Brezilyalı kanat oyuncusu Tete ile 4+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, bir kanat takviyesi daha yaptı. Sarı-kırmızılılar son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Leicester forması giyen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Tete'yi kadrsouna kattı. Sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 2.8 milyon Euro kazanacak Brezilyalı oyuncu, 3 milyon Euro da imza parası alacak. Galatasaray, Tete'ye imza parasını 2.5 yılda ödeyecek. Transferin yarın resmi olarak açıklanması bekleniyor.

TETE'NİN SÖZLEŞMESİ İNCELENDİ

Tete'nin sözleşmesi ince ayrıntılarına kadar incelenirken, oyuncu da kulüp doktoru Yener İnce'nin sabah saatlerinde Slovenya'dan dönmesinin ardından sağlık kontrollerinden geçti. Transfer sürecinin bu nedenlerden dolayı uzadığı öğrenildi.

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Son dakika habei: Tete 4+1 yıllığına Galatasaray'da
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