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Giriş Tarihi: 10.8.2023 18:55

Beşiktaş, Neftçi Bakü'ye konuk oluyor! İlk 11'ler belli oldu... | CANLI

Beşiktaş, Neftçi Bakü’ye konuk oluyor! İlk 11’ler belli oldu... | CANLI

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'ye konuk oluyor... Avrupa'daki temsilcilerimizden olan siyah beyazlılar, bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Maç saati öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Maç saatinde Neftçi Bakü - Beşiktaş maçını haberimizden CANLI takip edebilirsiniz...

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'ye konuk oluyor... Avrupa'daki temsilcilerimizden olan siyah beyazlılar, bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor.

İLK 11'LER

Neftçi Bakü: Brkic, Zulfugarli, Matias, Tomas, Salahli, Jaber, Makhmudov, Yusifli, Salef, Bava Shinyashiki, Lebon

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Umut, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar


NEFTÇİ BAKÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oyanancak. Müsabaka S Sport Plus ve Haber Global'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu, Neftçi karşısında forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Arthur Masuaku ile sakatlıklarını atlatmasına rağmen henüz hazır olmayan Rachid Ghezzal ile Cenk Tosun, takımdaki yerlerini alamayacak. Yeni transfer Ante Rebic ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

MAÇ KADROSU

Beşiktaş'ın Neftçi ile yapacağı 2 maç için UEFA'ya bildirdiği listede yer alan futbolcular şöyle:

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Utku Yuvakuran

Defans: Francisco Montero, Onur Bulut, Omar Colley, Daniel Amartey, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Umut Meraş

Orta saha: Salih Uçan, Kerem Atakan Kesgin, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuzhan Akgün, Jean Onana, Gedson Fernandes, Emrecan Bulut

Forvet: Ante Rebic, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Jackson Muleka, Semih Kılıçsoy

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Beşiktaş, Neftçi Bakü'ye konuk oluyor! İlk 11'ler belli oldu... | CANLI
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