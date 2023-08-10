Fenerbahçe, Rade Krunic için kesenin ağzını açtı!

F.BAHÇE TEKLİFİNİ YÜKSELTTİ

Yılan hikayesine dönen transfer görüşmelerinde Fenerbahçe bir kez daha teklif yükseltti. Kanarya, Krunic için 12 milyon Euro isteyen Milan'a son olarak 8 milyon Euro'luk bir teklif götürdü. Fakat İtalyan devi bu rakamdan aşağı inmek istemiyor.