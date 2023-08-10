Fenerbahçe, Rade Krunic için kesenin ağzını açtı!

Transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna katan Fenerbahçe, yeni sezona iddialı girmek istiyor. Transferde durmak bilmeyen sarı-laciverli yönetim, Milan'ın yıldızı Rade Krunic için ısrarını sürdürmeye devam ediyor.
F.BAHÇE TEKLİFİNİ YÜKSELTTİ
Yılan hikayesine dönen transfer görüşmelerinde Fenerbahçe bir kez daha teklif yükseltti. Kanarya, Krunic için 12 milyon Euro isteyen Milan'a son olarak 8 milyon Euro'luk bir teklif götürdü. Fakat İtalyan devi bu rakamdan aşağı inmek istemiyor.
Merkez orta sahada görev yapan Krunic için Fenerbahçe, daha önce 3.5 milyon euro'luk bir teklif yapmıştı. Fakat Milan buna rağmen 12 milyon euroda ısrar ediyor.