Real Madrid’in yıldızı Arda Güler göğsümüzü kabarttı! En iyi 5 transfer arasına girdi | İşte o yıldızlar

Dünyanın en yetenekli futbolcuları arasında gösterilen ve büyük bir gelecek vaat eden milli futbolcumuz Arda Güler İspanya'da gündem olmaya devam ediyor.
20 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA TRANSFER OLMUŞTU
Fenerbahçe'den 20 milyon bonservis karşılığında Real Madrid'e transfer olan genç yıldız, Carlo Ancelotti başta olmak üzere teknik ekip tarafından dikkatlice izleniyor.
ARDA GÜLER EN İYİLER ARASINDA GİRDİ
Fenerbahçe'den 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, uluslararası basında manşetleri süslemeye devam ediyor. Son olarak ünlü haber ajansı AFP, 18 yaşındaki milli oyuncuyu onurlandırdı.
"GALACTICOS'UN YENİ JENERASYONUN BİR PARÇASI"
La Liga'da bu sezon izlenecek 5 yeni transferi sıralayan AFP, 18 yaşındaki milli futbolcuya da yer verdi. Arda'dan "Madrid, Lionel Messi ile kıyaslanan Türk dahinin 'Galacticos'un yeni jenerasyonunun bir parçası olmasını umuyor" sözleriyle bahsedildi.
EN İYİ 5 TRANSFER ARASINA GİRDİ
Arda Güler'in yanı sıra La Liga'da bu sezon izlenecek 5 yeni transfer listesinde Manchester City'den Barcelona'ya giden Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan da yer aldı.
İYİLEŞTİKTEN SONRA KULÜBEDE BAŞLAYACAK
AFP, 18 yaşındaki Arda Güler'in Fenerbahçe ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın gol atan en genç futbolcusu unvanını aldığını hatırlatırken tedavisinin tamamlamasının ardından sezona yedek kulübesinde başlayacağını vurguladı.
İspanyol ekibinin ABD kampında iç menisküs sakatlığı yaşayan Arda'nın, iki ay sonra yeşil sahalara dönmesi bekleniyor
İŞTE LİSTEDE YER ALAN DİĞER İSİMLER
1- İLKAY GÜNDOĞAN (BARCELONA)
2- JUDE BELLINGHAM (REAL MADRID)
3- ANDRE SILVA (REAL SOCIEDAD)
4- CESAR AZPİLİCUETA (ATLETİCO MADRİD)