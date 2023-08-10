Real Madrid’in yıldızı Arda Güler göğsümüzü kabarttı! En iyi 5 transfer arasına girdi | İşte o yıldızlar

Fenerbahçe'den rekor bedelle dünya devi Real Madrid'e transfer olan milli yıldızımız Arda Güler, İspanya'da konuşulmaya devam ediyor. ABD'deki hazırlık kampında yaşadığı diz sakatlığı sebebiyle sahalardan bir süre uzak kalacak olan genç yetenek, en iyi 5 transfer arasına girmeyi başardı. İşte listede yer alan yeni yıldızlar...

Dünyanın en yetenekli futbolcuları arasında gösterilen ve büyük bir gelecek vaat eden milli futbolcumuz Arda Güler İspanya'da gündem olmaya devam ediyor.