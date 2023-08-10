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Giriş Tarihi: 10.8.2023 08:32

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler göğsümüzü kabarttı! En iyi 5 transfer arasına girdi | İşte o yıldızlar

Real Madrid’in yıldızı Arda Güler göğsümüzü kabarttı! En iyi 5 transfer arasına girdi | İşte o yıldızlar

Fenerbahçe'den rekor bedelle dünya devi Real Madrid'e transfer olan milli yıldızımız Arda Güler, İspanya'da konuşulmaya devam ediyor. ABD'deki hazırlık kampında yaşadığı diz sakatlığı sebebiyle sahalardan bir süre uzak kalacak olan genç yetenek, en iyi 5 transfer arasına girmeyi başardı. İşte listede yer alan yeni yıldızlar...

Dünyanın en yetenekli futbolcuları arasında gösterilen ve büyük bir gelecek vaat eden milli futbolcumuz Arda Güler İspanya'da gündem olmaya devam ediyor.

Real Madrid’in yıldızı Arda Güler göğsümüzü kabarttı! En iyi 5 transfer arasına girdi | İşte o yıldızlar

20 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA TRANSFER OLMUŞTU

Fenerbahçe'den 20 milyon bonservis karşılığında Real Madrid'e transfer olan genç yıldız, Carlo Ancelotti başta olmak üzere teknik ekip tarafından dikkatlice izleniyor.

Real Madrid’in yıldızı Arda Güler göğsümüzü kabarttı! En iyi 5 transfer arasına girdi | İşte o yıldızlar

ARDA GÜLER EN İYİLER ARASINDA GİRDİ

Fenerbahçe'den 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, uluslararası basında manşetleri süslemeye devam ediyor. Son olarak ünlü haber ajansı AFP, 18 yaşındaki milli oyuncuyu onurlandırdı.

Real Madrid’in yıldızı Arda Güler göğsümüzü kabarttı! En iyi 5 transfer arasına girdi | İşte o yıldızlar

"GALACTICOS'UN YENİ JENERASYONUN BİR PARÇASI"

La Liga'da bu sezon izlenecek 5 yeni transferi sıralayan AFP, 18 yaşındaki milli futbolcuya da yer verdi. Arda'dan "Madrid, Lionel Messi ile kıyaslanan Türk dahinin 'Galacticos'un yeni jenerasyonunun bir parçası olmasını umuyor" sözleriyle bahsedildi.

Real Madrid’in yıldızı Arda Güler göğsümüzü kabarttı! En iyi 5 transfer arasına girdi | İşte o yıldızlar

EN İYİ 5 TRANSFER ARASINA GİRDİ

Arda Güler'in yanı sıra La Liga'da bu sezon izlenecek 5 yeni transfer listesinde Manchester City'den Barcelona'ya giden Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan da yer aldı.

Real Madrid’in yıldızı Arda Güler göğsümüzü kabarttı! En iyi 5 transfer arasına girdi | İşte o yıldızlar

İYİLEŞTİKTEN SONRA KULÜBEDE BAŞLAYACAK

AFP, 18 yaşındaki Arda Güler'in Fenerbahçe ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın gol atan en genç futbolcusu unvanını aldığını hatırlatırken tedavisinin tamamlamasının ardından sezona yedek kulübesinde başlayacağını vurguladı.

İspanyol ekibinin ABD kampında iç menisküs sakatlığı yaşayan Arda'nın, iki ay sonra yeşil sahalara dönmesi bekleniyor

Real Madrid’in yıldızı Arda Güler göğsümüzü kabarttı! En iyi 5 transfer arasına girdi | İşte o yıldızlar

İŞTE LİSTEDE YER ALAN DİĞER İSİMLER

1- İLKAY GÜNDOĞAN (BARCELONA)

Real Madrid’in yıldızı Arda Güler göğsümüzü kabarttı! En iyi 5 transfer arasına girdi | İşte o yıldızlar

2- JUDE BELLINGHAM (REAL MADRID)

Real Madrid’in yıldızı Arda Güler göğsümüzü kabarttı! En iyi 5 transfer arasına girdi | İşte o yıldızlar

3- ANDRE SILVA (REAL SOCIEDAD)

Real Madrid’in yıldızı Arda Güler göğsümüzü kabarttı! En iyi 5 transfer arasına girdi | İşte o yıldızlar

4- CESAR AZPİLİCUETA (ATLETİCO MADRİD)

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Real Madrid'in yıldızı Arda Güler göğsümüzü kabarttı! En iyi 5 transfer arasına girdi | İşte o yıldızlar
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