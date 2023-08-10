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Giriş Tarihi: 10.8.2023 19:56

Son dakika: Adana Demirspor, Osijek karşısında avantaj peşinde! (CANLI)

Son dakika: Adana Demirspor, Osijek karşısında avantaj peşinde! CANLI

Son dakika haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda mücadele eden Adana Demirspor, Osijek'i sahasında konuk ediyor. Rövanş öncesi avantajlı bir skor arayan temsilcimiz, galibiyet peşinde. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Adana Demirspor, Osijek'i konuk edecek. Kritik müsabaka Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu karşılaşmada Gürcistan Futbol Federasyonu'ndan Goga Kikacheishvili düdük çalacak.

CANLI | ADANA DEMİRSPOR - OSIJEK

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Manev, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Cherif Ndiaye.

Osijek: Malenica, Grzan, Barisic, Mkrtchyan, Drambayev, Nejasmic, Briek, Jugovic, Caktas, Pusic, Mierez.

Adana Demirspor - Osijek maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Müsabaka TV 8,5 kanalında canlı yayınlanacak.

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Son dakika: Adana Demirspor, Osijek karşısında avantaj peşinde! (CANLI)
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