Son dakika: Adana Demirspor, Osijek karşısında avantaj peşinde! (CANLI)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Adana Demirspor, Osijek'i konuk edecek. Kritik müsabaka Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu karşılaşmada Gürcistan Futbol Federasyonu'ndan Goga Kikacheishvili düdük çalacak.
CANLI | ADANA DEMİRSPOR - OSIJEK
İLK 11'LER
Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Manev, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Cherif Ndiaye.
Osijek: Malenica, Grzan, Barisic, Mkrtchyan, Drambayev, Nejasmic, Briek, Jugovic, Caktas, Pusic, Mierez.
Adana Demirspor - Osijek maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Müsabaka TV 8,5 kanalında canlı yayınlanacak.