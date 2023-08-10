Son dakika: Fenerbahçe, sahasında Maribor’u ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Maribor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Becao, Peres, Ferdi, Zajc, İsmail Yüksek, Tadic, İrfan Can, King, Dzeko.
MARIBOR: Jug, Watson, Pihler, Uskokovic, Milec, Lorber, Repas, Urata, Kolar, Brnic, Jakupovic.
Süper Lig'de geçen sezonu ikinci tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılım hakkı elde eden sarı-lacivertli ekip, organizasyona 2. eleme turundan başladı.
Sezona yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde giren Fenerbahçe, bu turda Moldova temsilcisi Zimbru'yu 5-0 ve 4-0'lık skorlarla eledi.
Maribor ise Slovenya Ligi'ni 3. sırada bitirerek 3. numaralı kupaya katılım hakkı aldı. Birinci eleme turunda Malta'nın Birkirkara takımını 1-1 ve 2-1'lik skolarla geçen Maribor, 2. eleme turunda Lüksemburg ekibi Differdange'yi 1-1'in rövanşında uzatmada 4-3 yenerek tur atladı.
Sloven temsilcisi, ülkesinde 2. haftası geride kalan ligde 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Müsabakanın rövanşı, 17 Ağustos Perşembe günü Slovenya'da oynanacak.