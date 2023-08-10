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Giriş Tarihi: 10.8.2023 11:23

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'da kendini buldu! Müthiş performans...

Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan’da kendini buldu! Müthiş performans...

Son dakika haberleri: Geride kalan sezonun ara transfer döneminde Manchester United ile olaylı bir şekilde ipleri kopardıktan sonra Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Cristiano Ronaldo, yeni takımı Al Nassr'da adeta kendini buldu. Portekizli yıldızın çıktığı maçlarda gösterdiği performans parmak ısırttı.

Manchester United'dan ayrıldık sonra Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, yeni takımında adeta kendini buldu. Yıldız futbolcu, Arabistan ekibinde sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

TAKIMINI FİNALE ÇIKARDI

Dünya Arap Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde Irak ekibi Shorta ile Suudi Arabistan ekibi Al Nassr karşı karşıya geldi.

Prince Sultan bin Abdulaziz Sport City Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Al Nassr 1-0 kazanırken galibiyet golünü 74. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo kaydetti.

Bu sonuçla birlikte turnuvada finale yükselen Al Nassr, Al Hilal ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

EN İYİ OYUNCU SEÇİLDİ

Cristiano Ronaldo, Dünya Arap Kulüpler Şampiyonası yarı final maçının en iyi oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

SEZONA ÇOK İYİ BAŞLADI

Ronaldo, bu sezona çok formda başladı. Dünya Arap Kulüpler Şampiyonası'nda toplam 5 maça çıkan Portekizli yıldız, bu müsabakalarda 4 gol atmayı başardı.

38 yaşında olan dünya starı Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca toplam 972 maça çıktı. Çıktığı bu maçlarda 718 kez rakip fileleri havalandıran yıldız isim, 225 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi. Kırılması zor rekorlara imza atan tecrübeli futbolcu, kariyerinde birçok başarıya ulaştı.

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Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'da kendini buldu! Müthiş performans...
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