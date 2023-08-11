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Giriş Tarihi: 11.8.2023 10:52

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Cengiz Ünder için yeni temas! Marsilya'dan cevap bekleniyor

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Cengiz Ünder için yeni temas! Marsilya’dan cevap bekleniyor

Milli futbolcu Cengiz Ünder ile anlaşan Fenerbahçe, Marsilya'ya ödeyeceği bonservisin taksitli ödeme planları üzerine görüşmeler yapıyor. Sarı-Lacivertliler, ödemeyi iki ya da üç taksitle ödemek istiyor. Marsilya cephesi de Fenerbahçe'nin son teklifini değerlendirip birkaç gün içinde geri dönüş yapacağını belirtti.

Fenerbahçe'de gözler yeniden Cengiz Ünder transferine çevrilmiş durumda. Son olarak orta sahada 6 numara pozisyonu için Manchester United'ın Brezilyalı oyunusu Fred ile anlaşan Sarı-Lacivertliler'de milli oyuncu Cengiz Ünder bir kez daha gündemde. Bu transferle alakalı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Marsilya Başkanı Pablo Longoria'yla bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Ali Koç, yeni teklifi Longoria'ya iletti.

Kulüpler arası bonservis görüşmeleri devam ederken Fenerbahçe'nin Marsilya'ya ödeyeceği bonservisin taksitli ödeme planları üzerine görüşmeler yapılıyor. Sarı-Lacivertliler, ödemeyi iki ya da üç taksitle ödemek istiyor. Marsilya cephesi de Fenerbahçe'nin son teklifini değerlendirip birkaç gün içinde geri dönüş yapacağını belirtti.

CENGİZ'LE ANLAŞMA TAMAM, GÖZLER MARSİLYA'DA
Fenerbahçe, bu transfer için Cengiz Ünder'le tüm konularda anlaşma sağladı. Fransız kulübü ile yapılan son görüşmelerde ve ödeme planında sorun çıkmaması durumunda oyuncu kısa süre içinde Türkiye'ye gelip sağlık kontrollerinden geçecek.

Fenerbahçe'nin Marsilya'yla anlaşması durumunda Cengiz'e yıllık 2.5 milyon euro civarında yıllık maaş ödeyecek. Marsilya'da geçtiğimiz sezon inişli çıkışlı performans gösteren Cengiz Ünder, toplamda 46 maça çıktı. 32 kez ilk 11'de görev alan milli futbolcu 5 gol 4 asistlik performans gösterdi. (Hürriyet)

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Cengiz Ünder için yeni temas! Marsilya'dan cevap bekleniyor
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