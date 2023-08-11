Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fred, İstanbul'a geliyor! Sıra Ndombele'de
Giriş Tarihi: 11.8.2023 10:06 Son Güncelleme: 11.8.2023 10:23

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fred, İstanbul'a geliyor! Sıra Ndombele'de

SPOR SERVİSİ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fred, İstanbul’a geliyor! Sıra Ndombele’de

Fenerbahçe, Fred için Manchester United ile bonuslarla birlikte toplam 15 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı. 30 yaşındaki oyuncuyu bugün İstanbul'a getirecek olan Sarı-lacivertliler, Tottenham'dan Ndombele'yi de listesine aldı. İngiltere'de bulunan yönetimin, Fransız yıldızın şartlarını sorduğu ifade edildi.

Orta sahaya takviye yapmaya hazırlanan F.Bahçe, dün sürpriz bir hamlede bulundu. Sarı-lacivertli takım, Galatasaray'ın da gündeminde olan Manchester United'lı Fred için devreye girdi.

Brezilya Milli Takımı formasını 32 kez giyen ve Manchester United ile 1 sezon daha kontratı kalan orta saha oyuncusu için Kanarya'nın bonuslarla birlikte toplam 15 milyon Euro'luk (447.2 milyon TL) teklif yaptı.

İngiliz kulübü bu rakamları kabul edince anlaşma sağlandı. 30 yaşındaki oyuncuyu bugün İstanbul'a getirecek olan Sarı-lacivertliler, Fred ile sözleşme imzalayacak. 1 Temmuz 2018'de Shakhtar'dan İngiliz ekibine 59 milyon Euro'ya transfer olan 30 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'de 139 maçta forma giyerken 8 gol 8 asist katkısı sağladı.

Bu arada Fenerbahçe'nin, Tottenham'dan Ndombele'yi de listesine aldığı öğrenildi. İngiltere'de bulunan yönetimin, Fransız yıldızın şartlarını sorduğu ifade edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Oyuncu Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı
Son dakika! Devlet Bahçeli'den İYİ Parti'ye 'Yerel Seçim' çağrısı: Ülke hayrına komşu olalım
SON DAKİKA DEPREM | Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu
Son dakika haberleri: Fenerbahçe, İstanbul’da avantajı aldı! Kanarya, Maribor’u 3 golle yendi…
İki elimi kesseler ve kalemi dişlerimle tutmak zorunda kalsam da, yine müzik bestelemeye devam edeceğim" sözünün sahibi besteci kimdir?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
O komutan...
Arzu Sabancı’ya samimi olarak soruyorum
Son dakika: Diyarbakır'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu
Tek kişilik kamuoyu
ARKADAŞINA GÖNDER
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fred, İstanbul'a geliyor! Sıra Ndombele'de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA