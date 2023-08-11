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Giriş Tarihi: 11.8.2023 17:23 Son Güncelleme: 11.8.2023 17:25

Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı! Zaniolo sürprizi...

AA
Galatasaray’ın Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı! Zaniolo sürprizi...

Trendyol Süper Lig'de hasret sona erdi. Son şampiyon Galatasaray, deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı. Açıklanan kadroda yeni transferler Zaha ve Kerem Demirbay kadroda yer alırken, transfer olacağı iddia edilen Zaniolo ise kadroya alınmadı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Mondihome Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni transferler Zaha ve Kerem Demirbay da Kayseri kafilesinde yer aldı.

Galatasaray'ın Mondihome Kayserispor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Fernando Muslera, Leo Dubois, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Karımcan Karataş, Sacha Boey, Cedric Bakambu, Berk Balaban.

ZANIOLO KADROYA ALINMADI

Transfer iddiaları da gündeme gelen Nicolo Zaniolo, açıklanan kamp kadrosunda yer almadı.

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Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı! Zaniolo sürprizi...
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