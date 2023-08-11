Galatasaray’ın Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı! Zaniolo sürprizi...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Mondihome Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni transferler Zaha ve Kerem Demirbay da Kayseri kafilesinde yer aldı.