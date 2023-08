Kulüpten yapılan açıklamada, Engin Can Aksoy'un sözleşmesinin uzatıldığı belirtilerek, "Ailemizin en eski üyesi Engin Can Aksoy 4 yıl daha formamızı giyecek. Engin Can için düzenlenen imza törenine başkan vekilimiz Aydın Toksöz ve teknik direktörümüz Volkan Demirel katıldı." ifadeleri kullanıldı.