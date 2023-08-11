Nenad Bjelica’dan Galatasaray maçı için açıklama!

HARİKA BİR İLK YARI ÇIKARDIK"

Müsabakanın ilk yarısında takımını beğendiğini belirten Bjelica, "Harika bir ilk yarı çıkardık. Rakibimize hiç fırsat vermedik. Belki de ilk yarı özelinde maçı 2-0 hatta 3-0'a getirecek pozisyonlar vardı. İkinci yarının hemen ilk pozisyonunda Umut'la direkten dönen topumuz vardı. Sahada rakibine hiç fırsat vermeyen bir takım vardı. Rakibimize az fırsat tanıdık. Futbolda maçı bitirecek golü bulamadığınızda rakibiniz ümitlenir ve üzerinize gelmeye başlar. Son 15 dakikada düştüğümüz dönem oldu.

"G.SARAY AVRUPA'DA ÇOK MAÇ OYNADI"

Topu tutmayı çok iyi bilemedik. 60 dakika sonrasında yorulan oyuncular vardı. Takıma herhangi bir şekilde emir ve istekte bulunmadan dahi geride olan takım daha fazla risk alır, maçın geneli böyleydi. Rakibimiz maçın son anlarına doğru baskı oluşturdu ama Denswil'in içinde olduğu pozisyon faul mü değil mi dediğimiz pozisyon dışında çok net bir pozisyon yoktu. Yarın bizim için galibiyetin tadını çıkarma günü olacak ve Galatasaray'ın hazırlıklarına başlayacağız. Avrupa'da birçok maç oynadılar ve o maçlar üzerinden çalışacağız. Maça çıktığımızda tüm takımımız gayet hazır şekilde sahada olacak" diye konuştu.