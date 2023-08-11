Son dakika: TFF müjdeyi verdi! Şampiyonlar Ligi’ne 2 takımımız gidecek

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 2, Avrupa Ligi'nde 2, Konferans Ligi'nde 1 olmak üzere toplam 5 takımla Avrupa'da temsil edileceğimizi duyurdu.
İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA
"UEFA'nın katılım listesine ilişkin sirküleri uyarınca, 2024-2025 Sezonunda Ülkemiz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 takım ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1 takım olmak üzere toplam 5 takım ile temsil edilecektir.
Trendyol Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 12. Maddesi uyarınca bu konu hakkında kulüplere gönderilen bilgilendirme yazısı, UEFA Kupalarına katılım tablosu ve katılım prosedürleri aşağıda yer almaktadır."