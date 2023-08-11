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Giriş Tarihi: 11.8.2023 20:03 Son Güncelleme: 11.8.2023 20:08

Son dakika: Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk maçı! Trabzonspor'un konuğu Antalyaspor

Son dakika: Trendyol Süper Lig’de sezonun ilk maçı! Trabzonspor’un konuğu Antalyaspor

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonunun ilk maçında Trabzonspor evinde Antalyaspor'u ağırlıyor. Zorlu maç öncesi iki takımın da 11'i belli oldu. Maçın canlı anlatımını ve detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'de 2022-23 sezonunun açılış maçında bugün Trabzonspor ve Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Saat 21.00'de başlayacak olan maçın öncesinde iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

Geçen sezonu 57 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yeni sezonun ilk maçında saha ve seyirci avantajını kullanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

İKİ TAKIMIN DA İLK 11'İ BELLİ OLDU

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Umut.

Antalyaspor: Helton, Bahadır, Erdal, Bünyamin, Buksa, Larsson, Güray (C), Erdoğan, Kałuziński, Ömer, Bytyqi.

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Son dakika: Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk maçı! Trabzonspor'un konuğu Antalyaspor
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