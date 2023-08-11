Son dakika: Trendyol Süper Lig’de sezonun ilk maçı! Trabzonspor’un konuğu Antalyaspor

Trendyol Süper Lig'de 2022-23 sezonunun açılış maçında bugün Trabzonspor ve Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Saat 21.00'de başlayacak olan maçın öncesinde iki takımın da ilk 11'i belli oldu.
Geçen sezonu 57 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yeni sezonun ilk maçında saha ve seyirci avantajını kullanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
İKİ TAKIMIN DA İLK 11'İ BELLİ OLDU
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Umut.
Antalyaspor: Helton, Bahadır, Erdal, Bünyamin, Buksa, Larsson, Güray (C), Erdoğan, Kałuziński, Ömer, Bytyqi.