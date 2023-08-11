TRABZONSPOR HABERLERİ: Perde Trabzon-Antalya maçıyla açılıyor

Trendyol Süper Lig'in açılış maçında bu akşam Papara Park'ta Fraport-TAV Antalyaspor'u ağırlayacak Trabzonspor yeni bir hikâye yazmak istiyor. Sezon başlamadan ağır bir sakatlık geçiren Orsic'in yanı sıra Fernandez, Hüseyin Türkmen ve Siopis'in sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekleri maçta hedef 3 puan. İki takım bugüne kadar 75 kez karşılaştı. Bordo-mavililer, 43 galibiyet alırken, 15 kez yenildi. Trabzon sahasındaki 35 karşılaşmada ise rakibi karşısında 26 galibiyet ile ezici bir üstünlük kurdu.

BJELICA: AÇILIŞI 3 PUANLA YAPALIM

Trabzonspor'da Teknik Direktör Nenad Bjelica, Antalyaspor maçı öncesi futbolcularına son uyarılarını yaptı. Uzun bir hazırlık döneminin ardından artık ilk maça çıkacaklarını belirten Hırvat teknik adam, "Öncelikle güzel bir sezon diliyorum. Yolumuz uzun ve zorlu bir yol. Artık söz sizde. Sahada hünerlerinizi en iyi şekilde gösterin, birbirinizle yardımlaşın ve galibiyet için 90 dakika savaşın" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Gomez

Antalyaspor: Leite, Güray, Veysel, Ömer, Bünyamin, Kaluzinski, Erdal, Fredy, Bytyqi, Holtman, Buksa