Avrupa’da böyle devam edelim

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Yukatel Adana Demirspor'un ön elemelerde elde ettiği farklı zaferler sayesinde Türkiye (29.350), Avusturya'yı (29.300) geçip 5 sene sonra 10. basamağa yükseldi. 1000 puanla haftayı fire vermeden geçen iki ülkeden biri (Hollanda 3 takımla yer aldığı ön elemelerde kayıp yaşamazken Türkiye 4 takımla yarıştığı için puan olarak Portakalları geride bıraktı) olduk. Bizi Yunanistan (0.700), Çekya, Güney Kıbrıs ile Kazakistan (0.625) izledi.
İLK 10'DA BİTİR, DEVLER LİGİ GRUPLARINA KAL
Kulüplerimiz, üç haftada 9 maçta rakiplerini yenerek 8 galibiyet, 1 beraberlikle toplamda 2.750 puan topladı, 2023-24'ün şu anda en fazla puan kazanan ikinci ülkesiyiz. Önümüzde sadece iki takımla mücadelesini sürdüren İzlanda bulunuyor. Türkiye, bu sezonu ilk 10 içinde bitirirse 2024-25'te Trendyol Süper Lig şampiyonu bir sonraki sezonda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkını elde edecek.
AVRUPA'DA 5 TAKIMA ÇIKTIK!
TFF, dün yaptığı resmi açıklama ile 2024-25 sezonunda Avrupa kupalarına katılacak takımlarımızın limitlerinin değiştiğini duyurdu. Buna göre; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, Avrupa Ligi'nde 2 ve Konferans Ligi'nde 1 tak-ı mız olacak. Bu sezon Türkiye, 4 takımla Avrupa kupalarında mücadele edebiliyor... Ligin ilk iki sırasını alanlara Devler Ligi yolu açılırken Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan ekip ise UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek ilk takım olacak. Süper Lig'in üçüncüsü Avrupa Ligi'ne gidecek ikinci ekibimiz olurken lig dördüncüsü de Konferans Ligi vizesi alacak.
BÜLENT TİMURLENK - MART AYINI GÖRMELİLER
Gruplara kadar eleme turlarında 'X ülkeden daha fazla puan topladık' diyebilmemiz için o ülkenin bu üç turda kaç takımla yer aldığına bakmak lazım. Dolayısıyla kendi işimize bakalım. Bizi direkt Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa Ligi'ne götüren biletleri nasıl kaybettiysek bunları kazanmanın yolu sahadan geçiyor. İki haftadır da gereğini yapıyorlar. Kendi bütçelerinin ve takım kalitelerinin yanından geçemeyecek rakipler karşısında alınan galibiyetlere, verilen emeklere alkış ancak bunu çok büyük bir başarıymış gibi göstermek de bir o kadar yanlış. 4 takımızın gruplara kalacağına inanıyorum. Devler Ligi'nde G.Saray'ın katıldığı son kadro ile bu sezonki kadroyu karşılaştırın doğru işlerin yapıldığını görürsünüz. F.Bahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde mart ayını cepte görmesi lazım. Adana Demir için ise bu bir tecrübe.