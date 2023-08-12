Avrupa’da böyle devam edelim

BÜLENT TİMURLENK - MART AYINI GÖRMELİLER

Gruplara kadar eleme turlarında 'X ülkeden daha fazla puan topladık' diyebilmemiz için o ülkenin bu üç turda kaç takımla yer aldığına bakmak lazım. Dolayısıyla kendi işimize bakalım. Bizi direkt Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa Ligi'ne götüren biletleri nasıl kaybettiysek bunları kazanmanın yolu sahadan geçiyor. İki haftadır da gereğini yapıyorlar. Kendi bütçelerinin ve takım kalitelerinin yanından geçemeyecek rakipler karşısında alınan galibiyetlere, verilen emeklere alkış ancak bunu çok büyük bir başarıymış gibi göstermek de bir o kadar yanlış. 4 takımızın gruplara kalacağına inanıyorum. Devler Ligi'nde G.Saray'ın katıldığı son kadro ile bu sezonki kadroyu karşılaştırın doğru işlerin yapıldığını görürsünüz. F.Bahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde mart ayını cepte görmesi lazım. Adana Demir için ise bu bir tecrübe.