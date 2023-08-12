Fenerbahçe, sezonu Kadıköy’de açıyor

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunun ilk haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Yeni transferler ile sezona başlayacak olan iki ekip yarın saat 21.45'te Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Sezonu Avrupa kupalarında oynadığı maçlarla açan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 3 müsabakaya çıkarken, bu mücadelelerin tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı.

SÜPER LİG'DE 9. RANDEVU

İki takım, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 8 kez birbirlerine rakip oldu. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 6-2 üstün durumda bulunuyor. Bu süreçte Fenerbahçe'nin 21 golüne güney temsilcisi 10 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon Gaziantep'te oynanan maçta Kanarya, sahadan 2-1 galip ayrılırken, Kadıköy'de oynanması planlanan müsabaka ise deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep ekibinin 3-0 mağlup sayılması kararlaştırıldı.

KADIKÖY'DE OYNANAN MAÇLAR

Fenerbahçe, Gaziantep FK ile Kadıköy'de 4 kez karşılaştı. Söz konusu karşılaşmalarda ev sahibi, 4 maçta da sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonu ilk haftasında rakibini 5-0'lık skorla mağlup ederken, sonraki sezonlarda 3 gollü galibiyetler elde etti.

KIRMIZI-SİYAHLILAR 6 AY SONRA İLK KEZ

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrası ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK, 6 ay sonra ilk kez bir lig maçına çıkacak. Oynadığı 22 karşılaşmada 25 puan toplayan güney ekibinin, kalan maçları rakibi lehine 3-0 olarak tescil edilse de, TFF tarafından Gaziantep ekibinin bu sezon da Süper Lig'de mücadele etmesi kararlaştırılmıştı. Süper Lig'de son olarak 4 Şubat tarihinde Antalyaspor'a karşı sahada olan kırmızı-siyahlılar yeni sezonun ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı mücadele edecek.

SARI-LACİVERTLİLERDEN KADROYA ÖNEMLİ TAKVİYELER

2022-2023 sezonunu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ile noktalayan Fenerbahçe, teknik direktörlük değişimi de yaşadı. İsmail Kartal'ı yeniden takımın başına getiren sarı-lacivertliler, kadrosuna da önemli takviyeler yaptı. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon takımda yer alan Gustavo Henrique ve İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini alırken, Ryan Kent, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Alexander Djiku, Umut Nayir, Rodrigo Becao, Mert Müldür ve Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı. Sezon sonu sözleşmesi sona eren Miha Zajc da, bir süre sonra yeniden takımla sözleşme imzaladı.

ABDÜLKADİR BİTİGEN DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanacak mücadeleyi Abdülkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.