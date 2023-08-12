Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe: "TFF ve hakemlerden futbolu tarafsız ve adil yönetmelerini bekliyoruz"
Giriş Tarihi: 12.8.2023 13:16 Son Güncelleme: 12.8.2023 13:32

Fenerbahçe: "TFF ve hakemlerden futbolu tarafsız ve adil yönetmelerini bekliyoruz"

İHA
Fenerbahçe: TFF ve hakemlerden futbolu tarafsız ve adil yönetmelerini bekliyoruz

Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu dün oynanan maçla başlarken, Fenerbahçe'den Türkiye Futbol Federasyonu ve hakemlere yönelik resmi açıklama yapıldı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk sporuna sadece futbol odağında değil sporun dokuz farklı branşında yüzlerce sporcusuyla hizmet eden Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonuna yönelik açıklamamızdır;

Futbol, taraftarlar için bir tutku olmaktan öte toplumu ve kitleleri bir araya getiren, dostluk ile rekabeti aynı anda yaşatan evrensel bir spor dalıdır. Birbirine bağlı pek çok dinamiği barındıran, küçük müdahalelerin büyük sonuçlara etki ettiği futbolda en önemli yön vericilerden olan Türkiye Futbol Federasyonu ve tüm hakemlerden beklentimiz; futbolun adaletini ve eşitliğini her koşulda korumaları, her türlü manipülasyondan uzak durmaları, objektif bir yaklaşım ve yönetim sergilemeleridir. Hakemlerin sorumluluklarında adil ve tarafsız olmaları, her takıma aynı mesafede yaklaşmaları, kararlarını dış etki ve etkenlere kapılmadan vermeleri, sporun ruhunu ve fair-play ilkesini yansıtacak, futbolun basit ve temiz bir oyun olduğu gerçeğini herkese yaşatacaktır.
Tarifsiz emek, yatırım ve fedakarlığın olduğu futbolda gösterilecek tarafsızlık ve alın terine saygı, Türk futbolunu hak edenin kazandığı, güçlü, saygın bir noktaya taşıyacak yegane unsurdur. Türk futbolunun en önemli paydaşlarından biri olarak tüm bu gerçekler çerçevesinde manipülasyondan uzak "mutlak adaletin egemen olduğu" bir sezonu heyecanla bekliyor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu yönde atacağı her adıma tam destek vereceğimizi kamuoyuna açıklıyoruz."

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Fenerbahçe: "TFF ve hakemlerden futbolu tarafsız ve adil yönetmelerini bekliyoruz"
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