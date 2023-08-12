FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Cengiz Ünder transferi tamam

Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, yoğun çaba sarf ettiği Cengiz Ünder'de mutlu sona ulaştı. Yaklaşık bir ay süren görüşmelerin ardından Marsilya ile ortak yolu bulan sarı-lacivertliler, milli futbolcunun transferi için Fransız kulübü ile anlaşmaya vardı. Kanarya, 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Cengiz'i kadrosuna kattı. Fenerbahçe, bu rakamı 5 taksitle ödeyecek. 26 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık anlaşma yapan sarı lacivertliler, Cengiz'e senelik 2.7 milyon Euro maaş ödeyecek.
DZEKO İLE YENİDEN BULUŞTU!
Cengiz Ünder, bugün veya yarın İstanbul'a gelip sarı-lacivertli ekibe imza atacak. Roma'da oynarken Edin Dzeko ile takım arkadaşı olan milli yıldız, Boşnak golcüyle F.Bahçe'de yeniden buluşmuş oldu. Milli formayı ilk defa 12 Kasım 2016'da 19 yaşında iken Kosova karşısında giyen Cengiz, bu süreçte 49 maçta görev aldı, 16 gol atıp 10 asistlik performans gösterdi. Geçen sezon Marsilya formasıyla 37 kez Fransa Ligue 1'de sahne alan 26 yaşındaki yıldız, 5 gol-4 asiste imza attı.
20 YAŞINDA ROMA'YA GİTTİ
Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997'de Balıkesir'de doğdu. 2007-2013 yılları arasında Bucaspor akademisinde forma giydi. 2007'de yeniden yapılanmaya giden Altınordu'ya gitti. 2016-17 sezonunda 4.8 milyon Euro karşılığında Başakşehir'e transfer oldu. 16 Temmuz 2017'de 14.2 milyon Euro bonservisle Roma'nın yolunu tuttu. 2020'de Leicester City'ye yelken açarken, 2021'de Marsilya'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı. Fransızlar daha sonra milli oyuncuyu 8.4 milyon Euro vererek satın aldı.