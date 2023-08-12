FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Cengiz Ünder transferi tamam

Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, yoğun çaba sarf ettiği Cengiz Ünder'de mutlu sona ulaştı. Yaklaşık bir ay süren görüşmelerin ardından Marsilya ile ortak yolu bulan sarı-lacivertliler, milli futbolcunun transferi için Fransız kulübü ile anlaşmaya vardı. Kanarya, 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Cengiz'i kadrosuna kattı. Fenerbahçe, bu rakamı 5 taksitle ödeyecek. 26 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık anlaşma yapan sarı lacivertliler, Cengiz'e senelik 2.7 milyon Euro maaş ödeyecek.