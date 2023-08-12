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Giriş Tarihi: 13.8.2023 01:18 Son Güncelleme: 13.8.2023 01:20

Okan Buruk'tan flaş açıklama! "Bizimle olmayacaklar"

Okan Buruk’tan flaş açıklama! Bizimle olmayacaklar

Galatasaray, Süper Lig'in ilk maçında Kayserispor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. Maçın ardından teknik direktör Okan Buruk karşılaşmayı yorumladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mondi Home Kayserispor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Buruk, "Oyunun genelinde kendi kalitemizin aşağısında işler yaptığımızı söyleyebilirim. Daha hızlı oynamalıydık. Geriden oyun kurarken daha net oynamalıydık. Biz daha iyi olacağız. Toparlanma aşamasındayız. 4 gün önce maç oynadık. Biraz daha hazır olan bir kadro seçtim" dedi.

Buruk sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir sonraki maç farklı olacak. Takımımız oynadıkça forma girecek. Bundan sonraki haftalarda Galatasaray'ın kalitesini ve kazanma tutkusunu daha yüksek göreceğiz. Onu göremezsek zaten, oyuncular bizimle olmayacaklar."

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Okan Buruk'tan flaş açıklama! "Bizimle olmayacaklar"
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