Okan Buruk'tan flaş açıklama! "Bizimle olmayacaklar"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mondi Home Kayserispor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Buruk, "Oyunun genelinde kendi kalitemizin aşağısında işler yaptığımızı söyleyebilirim. Daha hızlı oynamalıydık. Geriden oyun kurarken daha net oynamalıydık. Biz daha iyi olacağız. Toparlanma aşamasındayız. 4 gün önce maç oynadık. Biraz daha hazır olan bir kadro seçtim" dedi.

Buruk sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir sonraki maç farklı olacak. Takımımız oynadıkça forma girecek. Bundan sonraki haftalarda Galatasaray'ın kalitesini ve kazanma tutkusunu daha yüksek göreceğiz. Onu göremezsek zaten, oyuncular bizimle olmayacaklar."