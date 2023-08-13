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Giriş Tarihi: 13.8.2023 11:44

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Cengiz Ünder transferinin perde arkası

CEYHUN SAMET YÜKSEL
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Cengiz Ünder transferinin perde arkası

Cengiz Ünder, inadıyla Marsilya’yı pes ettirdi. 20 milyon Euro'da direten Fransızlar, milli futbolcunun, "Fenerbahçe’ye gitmek istiyorum" tavrı değişmeyince, 5 milyon Euro'luk indirime razı oldu. Cengiz de amacına ulaştı.

Cengiz Ünder için Marsilya ile ilk resmi temas 20 Temmuz'da kuruldu ve görüşmeler başladı. Sarılacivertliler, 10 milyon Euro ile kapıyı çaldı. Fransız kulübü, 2025 yılında sözleşmesi bitecek oyuncu için 20 milyon Euro istedi ve bu miktarın büyük bir kısmını peşin olarak talep etti. 1 Ağustos'ta Fenerbahçe, teklifini 12 milyon Euro'ya yükseltse de Marsilya bu teklifi kabul etmedi.

"DZEKO'YA ÇOK GOL ATTIRACAĞIM"
Burada devreye Cengiz girdi. Başarılı oyuncu, Marsilya yönetimine rest çekerek o dakikadan sonra şok pres uygulamaya başladı. "İstanbul'a gitmek istiyorum" diyerek niyetini ortaya koydu. "F.Bahçe'den başka bir yerde oynamam" sözleriyle kararını gösterdi.

Fransızlar, 20 milyon Euro inadından vazgeçti. 15 milyon Euro bonservisle iş bitti. Cengiz İstanbul'a gelişinde yaptığı açıklamada "Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Roma'da Dzeko ile birlikte güzel günler geçirdik. Burada ona yine çok gol attıracağım" mesajını verdi.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Cengiz Ünder transferinin perde arkası
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