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Giriş Tarihi: 13.8.2023 10:57

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Ndombele'de fark 5 milyon Euro! Livakovic için kritik hafta

SPOR SERVİSİ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Ndombele’de fark 5 milyon Euro! Livakovic için kritik hafta

Fenerbahçe'de Fred ve Cengiz Ünder transferleri sonrası frene basmayı düşünmüyor. Sarı-Lacivertliler'in gündemindeki Ndombele görüşmelerinde 5 milyon Euro'luk bir fark var. Dominik Livakovic konusunda ise kritik haftaya girildi

6 numara arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Tanguy Ndombele ile ilgileniyor. Tottenham'a 10 milyon Euro bonservis teklifinde bulunuldu.

İngilizler, 2025'te sözleşmesi sona erecek Fransız oyuncu için 15 milyon Euro istiyor. Aradaki 5 milyon Euro'luk farkın kapanması zor bir ihtimal olarak görülmüyor.

LIVAKOVIC İÇİN KRİTİK HAFTA
Bu arada uçakları arka arkaya indiren Fenerbahçe uzun süredir peşinde olduğu Hırvat kaleci Livakovic'in transferinde de mutlu sona yakın.

Dinamo Zagreb'in AEK ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçının ardından 28 yaşındaki milli eldivenin de İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal, yönetime verdiği raporda Livakovic'i özellikle istedi.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Ndombele'de fark 5 milyon Euro! Livakovic için kritik hafta
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