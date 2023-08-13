FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Ndombele’de fark 5 milyon Euro! Livakovic için kritik hafta

6 numara arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Tanguy Ndombele ile ilgileniyor. Tottenham'a 10 milyon Euro bonservis teklifinde bulunuldu.

İngilizler, 2025'te sözleşmesi sona erecek Fransız oyuncu için 15 milyon Euro istiyor. Aradaki 5 milyon Euro'luk farkın kapanması zor bir ihtimal olarak görülmüyor.

LIVAKOVIC İÇİN KRİTİK HAFTA

Bu arada uçakları arka arkaya indiren Fenerbahçe uzun süredir peşinde olduğu Hırvat kaleci Livakovic'in transferinde de mutlu sona yakın.

Dinamo Zagreb'in AEK ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçının ardından 28 yaşındaki milli eldivenin de İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal, yönetime verdiği raporda Livakovic'i özellikle istedi.