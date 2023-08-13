Son dakika: Fenerbahçe, Cengiz Ünder’in maliyetini açıkladı

Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferi için Marsilya'ya 15 milyon euro bonservisin 4 sene içerisinde ödeneceğini KAP'a bildirdi.

Cengiz Ünder: "Uzun uğraşlar sonucu burada olmak gerçekten benim için mutluluk verici, gurur verici bir şey. Sürekli menajerimle konuşmalarımızda kulüpteki yöneticilerimizle birlikte geçen bu süreçte herkesin bana karşı duruşu çok güzeldi. Şu an Fenerbahçe'deyim, çok mutluyum. Kendimi çok gururlu ve mutlu hissediyorum. Bir an önce takım arkadaşlarımla antrenmana, sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum."